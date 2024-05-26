AK Parti'de değişim illerde başladı

AK Parti’de 31 Mart seçimlerinin ardından başlatılan değerlendirme süreci devam ediyor.

Rize ve Adıyaman il başkanlarıyla başlayan değişim süreci; seçimlerde yeterince başarılı olmadığı düşünülen diğer illerde devam edecek. Yüzde 30 oranında değişim yapmayı düşünen parti yönetimi süreci iki aşamalı yürütecek. Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı çalışmaya göre, yeni isimlerin atama süreci zamana yayılacak. Bazı illerde değişim; il kongreleri ile yapılacak. Bazı illerde ise saha çalışmalarını yürütmeleri için kongre beklenmeden tamamlanacak.