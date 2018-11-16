AK Parti’de, aday tercihleriyle ilgili çalışmalar hızlanırken 20’ye yakın eski milletvekili, illerinde belediye başkanı olmak için başvuruda bulundu. Adaylık başvurusu yapılan iller arasında Kocaeli, Trabzon, Karabük, Adana, Manisa, Hatay da bulunuyor.

21 ilde adaylık konusunda karar verilemediği için ikinci anket yaptırma kararı alındı. En az 4 ilde kadın başkan adayı gösterilmesi planlanıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin’le yola devam edilecek.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, AK Parti’de yerel seçimlerde adayların kim olacağına ilişkin son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her il için hazırlanan dosyalar üzerinden çalışmayı sürdürürken, 21 ilde ‘adaylık’ konusunda kesin veri elde edilemedi, yeniden anket yapılması ve nabız yoklanmasına karar verildi. Bu illerde iki isim arasında kalan parti, hızla yeni çalışma başlattı.

AK Parti’de siyaset yapan çok sayıda eski milletvekilinin, belediye başkanı olmak için adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi. Bazı eski milletvekillerinin de genel merkezden davet beklediği öğrenildi. Zeki Aygün’ün Kocaeli, Ayşe Sula Köse’nin Trabzon, Selçuk Özdağ ve Recai Berber’in Manisa, Mehmet Ceylan’ın Karabük, Fatma Güldemet Sarı ve Fatoş Gürkan’ın Adana, Mehmet Öztürk’ün Hatay, Ali İnci’nin Sakarya’yı istediği belirtiliyor.

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