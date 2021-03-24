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AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye, MKYK üye sayısı 75'e yükseldi

Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu, Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı

AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye, MKYK üye sayısı 75'e yükseldi
AA

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre, tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı.

Tüzüğün MKYK'nın Oluşumu ve Çalışma Esasları başlıklı 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 50 sayısı 75, 25 sayısı 35 olarak değiştirildi. Böylece MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı.

Tüzüğün Genel Başkanvekili başlıklı 77/a maddesine "İkiden fazla genel başkanvekili atanamaz, aralarındaki iş bölümü genel başkan tarafından belirlenir." fıkrası eklendi. Değişiklik uyarınca AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı.

Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin 81/13 fıkrası, "Araştırma, geliştirme ve eğitimden sorumlu" şeklinde düzenlendi. 81/13'ten sonra gelmek üzere "81/14 - Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu)", "81/15- Genel Başkan Yardımcısı (Parti Sözcüsü)" fıkraları eklendi. Böylece Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı.

Yapılan bir diğer değişiklikle Merkez Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 5 yedek üyeden oluşması sağlandı.

Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu Ek Madde 7'de yapılan değişiklik gereğince, AK Parti Tüzüğü'nün 151.1 maddesine "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre tutulacak sicil, dosya, defter ve kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir." hükmü eklendi.

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