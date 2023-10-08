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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de yerel seçim mesaisi! MKYK hangi isimleri belediye başkanı olarak açıklayacak?

        AK Parti'de yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi yerel seçim

        AK Parti'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yerel seçim mesaisine başlıyor. Buna göre öncelikle belediye başkan adaylarını belirleme usul ve esasları çalışılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:34
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        AK Parti'de yerel seçim mesaisi
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        AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), öncelikle belediye başkan adaylarını belirleme usul ve esaslarını çalışacak.

        Alınan bilgiye göre, dün 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştiren AK Parti, yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşacak.

        Bu çerçevede yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi gelecek ay başlayacak adaylık başvuruları öncesi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.

        Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili MKYK'ye sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.

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        HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

        Partide, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan da 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte AK Parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranları il, ilçe ve belde bazında inceleniyor.

        Seçim sonuçlarına aday ve parti etkisinin de irdelendiği çalışmada, oy trendlerine bakılırken, vatandaşın oy tercihindeki değişim de araştırılıyor.

        DİJİTAL SİSTEMİN KULLANIMI

        Seçime hazırlık süreci ve seçim sonuçlarında dijital sistemin imkanlarını etkin kullanmaya dönük çalışan parti, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin hemen ardından "Dijital Sistemler Toplantısı" yaptı.

        Parti, aday müracaatlarını çevrim içi alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak.

        Fotoğraflar: İHA

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