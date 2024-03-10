Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı ramazan ayına göre yeniden planlandı. Yerel seçimler için son 3 haftaya girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'a kadar hem miting düzenleyecek, hem de iftar programlarında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek 20'den fazla ili ziyaret edecek.

İLK İFTARI DEVLET PROTOKOLÜ VE ŞEHİT AİLELERİ İLE YAPACAK

Erdoğan, ilk iftarı Ankara'da devlet protokolü ve şehit aileleri ile yapacak. Ramazanın ikinci gününde ise büyükelçiler ve AK Parti MKYK üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek. Erdoğan, il ziyaretlerine de devam edecek. Hafta boyunca; Şırnak, Mardin, Ağrı, Van, Erzurum ve Konya'ya gidecek.

VEFA BULUŞMALARI

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AK Parti ise ramazan ayında, bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetiminin de katılımı ile 'vefa buluşmaları' yapacak. Seçmenlerin yanı sıra, eski teşkilat üyeleri de unutulmayacak. Ev, hastane, huzurevi, şehit yakını ve gazi ziyaretleri gerçekleştirilecek.

ESKİ AK PARTİ'Lİ ADAYLARA YÖNELİK YENİ BİR STRATEJİ İZLENECEK

AK Parti, sandık başkanlarının katılımıyla ev ev dolaşacak. 'Biz büyük bir aileyiz' başlığı altında, her mahallede, günde en az 5 ev toplantısı yapılacak. AK Parti'den ayrılarak, başka bir partiden aday olan isimlere yönelik de yeni bir strateji izlenecek. Bu durum il il, ilçe ilçe çalışılarak, seçmene anlatılacak. Özellikle; İstanbul'da Bahçelievler, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Eyüpsultan, Ankara'da ise Mamak, Etimesgut, Haymana ve Gölbaşı'nda, ayrıca Balıkesir, Bursa ve Şanlıurfa ile Adana gibi yarışın başa baş gittiği illerde de tek bir oy bile kaybedilmemesi için kampanya yürütülecek.