AK Parti'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."