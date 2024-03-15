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        Haberler Seçim AK Parti'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

        AK Parti'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:31
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        AK Parti'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
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        AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

        Fotoğraf: AA

        Kabaktepe, paylaşımında mitingin 24 Mart Pazar günü 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı bilgisine de yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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