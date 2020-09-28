AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, hazırladığı kitapçıklarla Türkiye'yi dünyaya anlatıyor

AA

Yılmaz, AA muhabirine, Dış İlişkiler Başkanlığının çalışmalarıyla ortaya konan kitapçıklar hakkında bilgi verdi.

Kitapçıklardan birinin, Ayasofya ve dini azınlıklara yönelik çalışmaları konu edindiğini söyleyen Yılmaz, çalışmada Türkiye'nin Ayasofya konusundaki haklılığınının ve doğru bilinen yanlışların ortaya konulduğunu ifade etti.

Konunun vakıf hukuku ile ilişkisinin de anlatıldığını dile getiren Yılmaz, "Ayasofya'nın kiliseden camiye dönüştürülmediğini, yüzyıllarca zaten cami olarak hizmet verdiğini ama sonradan müze olduğunu, şimdi müzeden tekrar camiye döndüğünü hatırlatıyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirasında olan bir yapı olarak bu yeni vasfıyla da tüm dünyaya, ziyaretçilere açık olacağını, Hristiyan geçmişinden kalmış değerlerin de titizlikle korunduğunu, bütün bunları vurguladığımız bir bölüm var." dedi.

Yılmaz, kitapçıkta vakıf varlıklarının iadesine ve çok sayıda eserin restorasyonuna ilişkin bilgilere de yer verdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Çıkardığımız kitapçıkta, bunu Hristiyan dünyaya veya gayrimüslimlere dönük bir iş olarak yapmadığımızı, kendi tarihimizle barışık bir şekilde, milletimizin arzusunu, talebini yerine getiren bir eylem ve egemenlik hakkımız içinde olan bir husus olduğunu vurguladık. Özellikle dış dünyaya dönük bu yanlış algıları düzeltmeyi amaçlayan bir çalışma oldu. Bunu dış temsilciliklere, dış medyaya, çeşitli kesimlere dış dünyadaki temsilciliklerimiz kanalıyla veya doğrudan iletiyoruz."

- Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi anlatıldı

Dış İlişkiler Başkanlığı olarak hazırladıkları ikinci kitapçığın ise koronavirüs salgını konusunda hükümetin yaptıklarını içerdiğini anlatan Yılmaz, bu kitapçıkta Türkiye'nin başarısını bir model ülke olarak anlatmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kitapçıkta, bir taraftan Türkiye'nin sağlıktaki gücü ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bilgilere yer verdiklerini kaydeden Yılmaz, diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeli ile hızlı karar alma ve uygulamanın bu krizi yönetmede Türkiye'ye ne kadar fayda sağladığını anlattıklarını bildirdi.

Sosyal ve ekonomik destekleri de aktardıklarını söyleyen Yılmaz, Türkiye'deki bu mücadelenin başarısını takdir eden uluslararası medyadaki haberlere de kitapçıkta yer verdiklerini ifade etti.

Salgının ilk dönemlerinde Türkiye'deki durumun çok kötü olacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını anımsatan Yılmaz, birçok ülkeyle kıyaslandığında Türkiye'nin salgını en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin salgın sonrası döneme de en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu belirterek, solunum cihazı, maske üretimi gibi birçok alanda da gücünü ispat ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin süreç içerisinde sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmediğinin altını çizen Yılmaz, kitapçıkta ülke dışında yapılanlara da yer verdiklerini bildirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin "Bu sorun küresel bir sorundur, insanların sorunudur, dayanışma içinde atlatılmalıdır" anlayışıyla hareket ederek 150'den fazla ülkeye ve uluslararası kuruma destek olduğunu anlattı.

Türkiye'nin iftihar edilecek bir performans sergilediğini dile getiren Yılmaz, "Bazı ülkelerin maske için kavga ettikleri bir ortamda Türkiye bütün dünyaya el uzatan, hakikaten gelişmiş dediğiniz birtakım ülkeler de bunun içinde, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere bunlara destek veren bir ülke oldu. İnsani ve girişimci diplomasisinin çok güzel örneklerini sergiledi." diye konuştu.

Yılmaz, 100 bin civarında vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, "Şunun da altını çizmek isterim o vatandaşlarımız da Türkiye'ye gelmek için çok gayret ettiler, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere. Bu da Türkiye'deki sağlık sistemine duyulan güveni gösteren bir husus. Dolayısıyla burada dediğim gibi bu dış dünyada yaptıklarımızı ağırlıklı olarak da işledik." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın dört bir yanında AK Parti ile iletişim kurmak isteyen partiler var"

Bir diğer kitapçığın ise AK Parti'ye ilişkin olduğunu aktaran Yılmaz, partinin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü geride bıraktıklarını anımsattı.

AK Parti'nin 18 yılını iktidarda geçiren, 10,5 milyondan fazla üyesi olan bir parti olduğunu ve bu durumun yurt dışında merak oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, "Yurt dışına gittiğimizde AK Parti'yi kısa bir özet şeklinde dinlemek istiyor insanlar. Kitapçıkla bu ihtiyaca cevap verecek şekilde AK Parti'nin girdiği seçimleri, buralarda elde ettiği sonuçları özetledik. Temel organizasyon yapısını, üyelik yapısını ortaya koyduk, ana organlarını, buradaki görevlendirmeleri ortaya koyduk. Dış temsilciliklerimiz ve çeşitli ülkelerdeki seçim koordinasyon merkezlerimiz hakkında bilgiler verdik." dedi.

Yılmaz, kitapçığın son bölümünde de AK Parti'nin 18 yıllık performansını özetlediklerini belirtti.

AK Parti'nin bugün bir dünya markası ve dünyanın her yerinde bilinen bir hareket olduğunu dile getiren Yılmaz, "10,5 milyonu aşkın üyesi olan bir partiden bahsediyoruz. Demokratik ülkeler içinde bu kadar üyeye sahip olan başka bir parti var mı bilmiyorum doğrusu. Oturmuş bir yapısı var. En ücra birimden genel merkezdeki üst karar organına kadar ciddi anlamda kurumsallaşmış bir partiden bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Partilerin demokrasi için önemine işaret eden ve partilerin politikanın mutfağı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün AK Parti son derece kurumsallaşmış ve güçlü bir yapıya sahip, bununla da biz dünyayla bağlar kuruyoruz, buna 'partiler arası diyalog' diyoruz. AK Parti tecrübesini merak eden, AK Parti ile iletişim kurmak isteyen dünyanın dört bir yanında partiler var." dedi.

"Partiler arası diyalog" başlığı altında diğer ülkelerdeki partilerle ilişkileri geliştirdiklerini anlatan Yılmaz, "AK Parti'ye gelip bu başarıyı öğrenmek isteyen, teşkilat çalışmalarını, kampanya çalışmalarını dinlemek isteyenler oluyor dünyanın değişik ülkelerinden, komşu ülkelerimizden. Onlara da birkaç günlük, kısa süreli eğitim programları ayarlıyoruz. Teşkilatımızın değişik birimleri AK Parti'yi, AK Parti'nin çalışma anlayışını, yaptıklarını aktarmış oluyorlar. Tecrübe paylaşımı dediğimiz paylaşımlar gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Partinin kongrelerinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, "AK Parti bir taraftan geçmişin değerlerini korurken bir taraftan da dinamizmini, yenilik kararlılığını da devam ettiriyor, ikisini aynı anda gerçekleştiriyor, geleceğe de emin adımlarla yürüyor." dedi.