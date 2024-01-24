Ak Parti Elmadağ belediye başkan adayı Eyyüp Tekiner kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Ak Parti Elmadağ belediye başkan adayı Eyyüp Tekiner kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ankara ilçe adaylarını açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un yerine Keçiören'de AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın aday gösterilmesine kesin olarak bakılıyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ak Parti Elmadağ belediye başkan adayı Eyyüp Tekiner oldu. İşte Ak Parti Elmadağ belediye başkan adayı Eyyüp Tekiner'in hayatına ilişkin detaylar...

Eyüp Tekiner, 1973 yılında doğmuştur, 51 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İstanbul Eyüp ilçesinde doğan ve büyüyen Tekiner, halen Eyüp Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Tekiner, siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti’nin Eyüp İlçe Teşkilatı'nda adım atmıştır.

3 Şurada Paylaş!









Zaman içinde çeşitli kademelerde görevler üstlenmiş ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekiner, siyasi deneyimleri ve başarılarıyla ön plana çıkmaktadır.

Eyüp Tekiner evli ve üç çocuk babsıdır.