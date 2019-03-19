AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Erzincan il başkan adayı kim? Cemalettin Başsoy kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Erzincan il başkan adayı Cemalettin Başsoy kimdir? İşte Cemalettin Başsoy'un hayatı...

CEMALETTİN BAŞSOY KİMDİR?

Erzincan'da doğan Cemalettin Bassoy, ilk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İsletme Fakültesi'nden mezun oldu. 27 yıllık kamu hizmetinden sonra emekli olan Bassoy, STK'larda aktif görevler üstlenmiş; Ak Parti Erzincan Merkez ilçe Baskanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini de yürütmüstür.

30 Mart 201 4 Yerel Seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı seçilen Cemalettin Bassoy, evli ve üç çocuk babasıdır.