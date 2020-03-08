AA

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi



AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Halil Hotaman yeniden seçildi.

Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek aday olarak katılan Hotaman, 295 oy alarak yeniden başkan oldu.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladığı kongredeki konuşmasında, kadınların AK Parti'de önemli bir unsur olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yönetimde kadınların daha fazla yer alması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Partinin kutlu yolculuğunda türlü türlü engellerle karşılaştığını anlatan Aydın, halen bu engellemelerin içeride ve dışarıda devam ettiğini ve kimsenin Türkiye'yi rahat bırakmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." sözünü anımsatan Aydın, şunları söyledi:

"Bu topraklar vatan kılındığında nasıl bedel ödediysek bedel ödemeye devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde Haçlı zihniyeti hiç eksik olmadı, bundan sonraki süreçte de olmayacaktır. Batı'nın çifte standardını her anlamda görüyoruz ama içimizdeki iş birlikçilere de anlam veremiyoruz. CHP'nin lideri ve sözcüleri adeta onların taşeronluğunu yapıyor. Suriye'de amansız bir mücadele veriyoruz, Esad'ın sözcülüğünü yapıyorlar. Libya'da bir mücadele var, Hafter'i destekliyorlar. Tam bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş CHP. Türkiye'nin en büyük sorunu ana muhalefet sorunudur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ana muhalefette, Necip Fazıl'ın dediği gibi iktidarı düşürmek için vatanı düşürmeye razı olan bir anlayış var. O yüzden bu millet bundan sonraki süreçte de iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam edecek."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "küffar düzenine karşı önemli bir mücadele verdiklerini" kaydetti.

Bu mücadelede herkesin safını belli etmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Partimize üye olacağız, etrafımızdakilerin üye olmasını sağlayacağız, üye sayımızı artıracağız. Ankara'da bir mücadelemiz var. Ankara'yı CHP zihniyetine mahkum etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

,Muhammed Ali Toruntay