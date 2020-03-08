AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi
AA

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Halil Hotaman yeniden seçildi

AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Halil Hotaman yeniden seçildi.

Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek aday olarak katılan Hotaman, 295 oy alarak yeniden başkan oldu.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladığı kongredeki konuşmasında, kadınların AK Parti'de önemli bir unsur olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yönetimde kadınların daha fazla yer alması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Partinin kutlu yolculuğunda türlü türlü engellerle karşılaştığını anlatan Aydın, halen bu engellemelerin içeride ve dışarıda devam ettiğini ve kimsenin Türkiye'yi rahat bırakmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." sözünü anımsatan Aydın, şunları söyledi:

"Bu topraklar vatan kılındığında nasıl bedel ödediysek bedel ödemeye devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde Haçlı zihniyeti hiç eksik olmadı, bundan sonraki süreçte de olmayacaktır. Batı'nın çifte standardını her anlamda görüyoruz ama içimizdeki iş birlikçilere de anlam veremiyoruz. CHP'nin lideri ve sözcüleri adeta onların taşeronluğunu yapıyor. Suriye'de amansız bir mücadele veriyoruz, Esad'ın sözcülüğünü yapıyorlar. Libya'da bir mücadele var, Hafter'i destekliyorlar. Tam bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş CHP. Türkiye'nin en büyük sorunu ana muhalefet sorunudur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ana muhalefette, Necip Fazıl'ın dediği gibi iktidarı düşürmek için vatanı düşürmeye razı olan bir anlayış var. O yüzden bu millet bundan sonraki süreçte de iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam edecek."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "küffar düzenine karşı önemli bir mücadele verdiklerini" kaydetti.

Bu mücadelede herkesin safını belli etmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Partimize üye olacağız, etrafımızdakilerin üye olmasını sağlayacağız, üye sayımızı artıracağız. Ankara'da bir mücadelemiz var. Ankara'yı CHP zihniyetine mahkum etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

,Muhammed Ali Toruntay

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadınlar Günü'nde "kapıları açın" eylemi! - Haberler
GÜNDEMKadınlar Günü'nde "kapıları açın" eylemi!
Son dakika haberler...Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü!
GÜNDEMMarmara Denizi turuncuya büründü!
Son dakika haberler...Şarampol faciası: 2'si ağır 40 yaralı!
GÜNDEM8 Mart etkinliği dönüşü şarampol faciası!
Meclis Başkanı Şentop'tan 8 Mart paylaşımı
GÜNDEMMeclis Başkanı'ndan 8 Mart paylaşımı
Son dakika haberler...Samsunda arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMArazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!
Son dakika haberler...Suriyeli Muhammed'den güzel haber!
GÜNDEMSuriyeli Muhammed'den güzel haber!
Son dakika haberler...Terk edilen sevgiliden akılalmaz ihbar!
GÜNDEMTerk edilen sevgiliden akılalmaz ihbar!
Son dakika haberler...Aşiret lideri, husumetlileri barıştırmak isterken öldürüldü!
GÜNDEMAşiret lideri, iki aileyi barıştırırken öldürüldü!
Son dakika haberler...İki kez yaralamadan sonra öldürmeden ceza aldı!
GÜNDEMYaraladığı şahıs ölünce karar da değişti!
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da kahreden kaza!
GÜNDEM8 Mart'ta kahreden kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X