AK Parti Gaziantep Olağan İl Kongresi

AA

Usta, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde, kongrelerin bayram havasında geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, parti olarak çıtalarının ve hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.

Usta, görevi devreden bütün parti mensuplarının aşkla, azimle çalışmalarını sürdüreceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

AK Partinin diğer partilerden farkı olduğunu ifade eden Usta, "Birincisi davaya olan inancımız, ikincisi bu partinin başında dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan liderimiz ve üçüncüsü de vefa özelliğimizdir. Bizi değerli kılan birliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu ülkeye pek çok yatırım yaptık. Yollar, okullar, köprüler, hastaneler. Ama biz en önemli yatırımızı birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, milli ve manevi duygularımıza yaptık. İşte o yüzden milletin gönlündeyiz. AK Parti olarak ülkenin, dünyanın kaderini belirleyen noktadayız. Bu yüzden Gaziantepli hemşehrilerimize liderimize verdikleri destekler için, güvenerek oylarını teslim ettikleri için şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Usta, çarpık düzene itiraz ettikleri, mazlumların sesi olan liderleri olduğu için partileriyle uğraşıldığını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesindeki tartışmalara değinen Usta, üniversitenin rektörü üzerinden ahlaksızca dini, manevi değerlere saldırıldığını anımsattı.

Leyla Şahin Usta, şöyle konuştu:

"Bize akıl vermeye kalkışan, kendi partisinin içerisindeki kaosu görmeyen, taciz ve tecavüzleri görmezden gelen, susan, oradaki kadınları susturan CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu eğer istifadan bahsediyorsa kendi partisinin içerisindeki kaosu, düzensizliği örnek alarak, istenmeyen, kasetle gelen, atanan biri olarak önce çıksın kendisi istifa etsin. Onlar da bu yürek yok. Ama onlar seçimi kaybeder, verdikleri sözleri unutur. Yine bu milletin başında boza pişirmeye devam ederler. Biz bu ülkenin evlatlarını bu sapkın zihniyetlere hiçbir zaman teslim etmedik. Bundan sonra da teslim etmeyeceğiz. Bizim saygıyla karşıladığımız konuların dışına çıkarak birtakım sapkınlıkları özendirmeye müsaademiz olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz bugüne kadar bu ülke için ne yaptıysak aynı kararlılıkla, aynı dik duruşla mücadelemizi devam ettireceğiz. Bize inanan, güvenen milletimizin manevi değerlerini sonuna kadar taşıyacağız. Bizden sonraki nesillere de öğreterek bu ülkenin daha da ileriye gitmesi için çalışacağız."

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bunlardan sadece 7'sinin öğrenci diğerlerinin ise hep belli grupların, örgütlerin provokasyon amacıyla gönderdiği, ülkeyi karıştırmak isteyen kişiler olduğunu belirten Usta, "28 Şubat döneminde bir direnişin içerisindeyken Boğaziçi Üniversitesinde bir tane bile eylem yapılmadı. Bir tane adalet için sesini çıkran olmadı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de kongrelerdeki heyecanın Ankara'ya çok iyi yansıdığını söyledi.

Kandemir, "Bizim yürüyüşümüz uzun bir yürüyüş. Dünüyle, bugünüyle, yarınıyla bir iddianın adı. İnşallah bu iddiayı, kongrelerle beraber inandığımız yolda yürüyerek, kendi yolunu kendi tayin eden bir millet, liderinin arkasında yürüyerek büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kongrelerin düğün, şenlik havasında geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yenilenmedir, yeni bir nefestir. AK Parti herhangi bir parti değildir, Türkiye'nin hayalleridir. O kadar önemli bir dönemde geçiyoruz, hiçbir şey eskisi olmayacak. Önemli bir yoldan geçiyoruz, bu yol güç ister." dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 2023'e iyi hazırlandıklarını, önümüzdeki seçimlerde Gaziantep'te en iyi sonucu alacaklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de yola çıktıkları günden bu yana istikrarlı şekilde siyasette yola devam ettiklerini vurguladı.