AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş, Denizli'de konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş, Denizli'de konuştu

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gençliğin enerjisini, dinamizmini siyasi oyunlara alet etmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş, Denizli'de konuştu
AA

Büyükgümüş, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, millete ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacak fikirlerle kadrolarını güncelleyeceklerini ve yola devam edeceklerini belirtti.Gençlerin sahip çıktığı dava, ideal ve fikirlerin başarıya ulaştığına dikkati çeken Büyükgümüş, "AK Gençlik varsa her şey yolundadır. Siz sahaya sahip çıktıkça, Anadolu'nun değerleri ile siyaset yaptıkça, kendinizi geliştirdikçe, ülkemizde ve mazlum coğrafyada her şey yolunda olacak, haince milletimize pusu kurmak isteyenler berbat olacak." dedi.

Büyükgümüş, ülkenin geleceği için gençlik teşkilatlarına önemli görev düştüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Gençlerin enerjisini sömürerek bu millete kumpas kurmak isteyenlerin önüne geçeceğiz. Onların gençlikle falan bir derdi yok, bizim fikirlerimizle, heyecanımızla, ideallerimizle bir derdi yok. Nedir önemsedikleri? 'Gençliğin enerjisini, gençliğin dinamizmini sömürelim, kendi ufak siyasi oyunlarımıza payanda edelim.' Türkiye'nin her köşesinde güçlü teşkilatlarımızla asla buna müsaade etmeyiz ve milletimize karşı kumpas kurmak isteyen zihniyetler birer birer bertaraf olur."

Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa çağrısı" ile başlayan süreçte hukukta ve ekonomideki gelişmelerle gençlerin geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.

Kongrede, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığına Osman Nuri Nazlıer yeniden seçildi.Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile partililer katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HİLEKARLAR! Son dakika... Sahte altında müthiş hile ortaya çıktı!
GÜNDEMSahte altında müthiş hile!
SAPIK| Son dakika: Eşiyle yürüyen kadına taciz! Rezalet böyle kaydedildi
GÜNDEMEşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz!
YOK ARTIK! Son dakika: Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
GÜNDEMKarnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
Bakan Selçuk: Öğretmen atamalarının uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz
GÜNDEMBakan Selçuk: Elimizden geleni yapıyoruz
DİKKAT| Çığ, don, buzlanma... Son dakika 6 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji
GÜNDEMHava durumu: Çığ, buzlanma, don...
Domuz bağıyla bağlayıp, ailesinden 2 bin dolar fidye istediler
GÜNDEMDomuz bağıyla bağlayıp, ailesinden fidye istediler
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar atandı
GÜNDEMCumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. ...
Kağıthane’de silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEMİki grup arasında kavga ölümle bitti
ATAMA| Son dakika: 11 üniversiteye rektör atandı! Flaş Boğaziçi kararı
GÜNDEMHalep’e tıp fakültesi Boğaziçi’ne İletişim ve Hukuk ...
KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? - KYK bursu 2021 ne kadar, kaç lira oldu?
GÜNDEMKYK burs ve krediler ne zaman ödenecek?