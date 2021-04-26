AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kobani davasına ilişkin açıklama

AA

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2014 yılının Ekim ayında, terör örgütü PKK ve HDP'nin yöneticileri tarafından, Suriye'deki "Kobani" (Ayn el-Arab) bölgesinde DEAŞ ile PKK'nın Suriye kolu PYD arasındaki çatışmalar bahane edilerek Türkiye sınırları içerisinde sokak eylemlerinin başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ sebep gösterilerek dünya genelinde İslam'a karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak eden HDP'nin "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen eylemlerde, hem hükümeti hem de halkı hedef gösterdiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"İslamofobik söylemlerle alevlendirilen eylemler neticesinde 37 vatandaşımız şehit edildi. 16 yaşındaki gencimiz Yasin Börü, terör örgütü DAEŞ'ten hiçbir farkı olmayan şekilde, alçakça ve vahşice katledildi. Bizzat dönemin HDP eş başkanlarının terör örgütü PKK ile ortaklaşa biçimde tertiplediği bu cinayet eylemlerinin duruşmasına bugün başlandı. Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır."