AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ gündemlerinde erken seçim olmadığını açıkladı

AA

Dağ, Ödemiş'in Çaylı Mahallesi ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı dileğinde bulunan Dağ, "Hepimizin kalbini, gönlünü dağlayan elim bir hadise yaşadık." ifadesini kullandı.

Dağ, Türk askerinin, emniyet güçlerinin bölgede önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Olay terör üzerinden yaşanan bir hadise olmasa da orada askerlerimizin, emniyet güçlerimizin terörle ilgili ciddi bir mücadele yaptığını görüyoruz. 40 yıldır ülkemizin ekonomisini, sosyal hayatını, insanlar arasındaki kardeşliği etkileyen terörü gündemden düşürmek bizim iktidarımızın en büyük hedeflerinden birisi. Onun için terörle mücadelemiz devam edecektir."

- "Vatandaş seçimi zamanında istiyor"

Dağ, Kovid-19 tedbirleri konusunda Türkiye gerçeklerine uygun karar aldıklarını ve tutarlılık ilkesini gözettiklerini dile getirerek, "Bu gerçekliği görmeden birtakım yorumlar yapmak bu zor halden istifade etmekten başka hiçbir amaç olmadığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti olarak düzenli kamuoyu araştırmaları yaptırdıklarına dikkati çeken Dağ, vatandaşların istikrarı tercih ettiğini ve zamanında seçim istediğini aktardı.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu en temel özelliğin de istikrar olduğunu vurgulayarak, "Bakın 2,5 yıl sonra seçim var, ondan önce seçim falan yok, gündemde erken seçim yok. Sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda vatandaş erken seçim falan istemiyor." diye konuştu.