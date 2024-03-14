AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bir kısım YRP'li AK Parti'ye oy verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Seçime 2 hafta kala son durumu değerlendiren Şen'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Partilerin genel durumuna bakılırsa ufak farklarla geçen seçim Mayıs ayı seçimindeki yerler, üç aşağı beş yukarı. Ayrışmış çok fazla şey yok. Ufak farklar var. Bazı partiler o ufak farkları topladılar. Türk siyaseti aynı rayda gidiyor. Bazı acılarla bazı demokrasi şölenlerini birlikte yaşıyoruz. Acı ve hüzün iç içe. Geçen Şubat'ta iki deprem üstüste yaşadık. Acımız büyük. Süreç devam ederken anayasal süreçleri takip ettik. Bu hüznümüz demokrasi şöleni içerisinde de yaşadığımız acı olarak devam ettik. Biz o acıları yaşarken bizim sevgili muhalefet, 'siz bunu öne süreceksiniz de, seçimi erteleyeceksiniz, şöyle yaparız, böyle yaparız' bu iğrenç bir şey. Biz seçimi yaptık. Her seçim yorgunluk getirir. Bu süreç devam ederken onbinlerce ev teslim ettik. Şimdi bu seçim geldi. Tam seçim havasına girecekti Türkiye mubarek Ramazan geldi. Seçimler demokrasinin şölenidir. Vatandaş kendi iradesini ortaya koymaktadır. Siyasetçilerden hesap sormaktadır. 'Siyasetin patronu benim, sana sadece 5 yıllığına vekalet veriyorum' der. Siyasetçilerin toplumsal akıla müracaat etmeleri gerekir. Bu sandık onu öğretiyor.

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"MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNE YERLİ VE MİLLİ ZIRH GİYDİRİYORUZ"

HDP ve İYİ Parti birazcık düştü. Son seçime göre söylüyorum. Ufak marjlarda düştü. Bloklar içindeki partilerin kendi başlarına hareket etmesi bir kısım değişikliklere sebebiyet verebilir. Yeniden Refah Partisi yöneticileri böyle karar verdiler. Bu bizim lehimize olan bir durum değil. Görüşlerine saygı duyuyorum. Bir kısım Yeniden Refah Partili seçmenin AK Parti'ye oy vereceğini düşünüyorum. Yani 'CHP'ye yarar' diye düşünüyorsa. Tecrübelerim onu gösteriyor bana. Refah Partisi döneminde gençlik hareketlerinin başındaki gençlerden biriydim İstanbul'da. Arkasından Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'ndaydım. Milli görüş kökenliyim. Milli görüş gömleği şimdi yerli ve milli zırh giyiyoruz biz. Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Orada da beraberdik, burada da beraberiz.

"BİZ BİRBİRİMİZİN REFLEKSLERİNİ BİLİRİZ AZ ÇOK"

Yeniden Refah Partisi'ndeki arkadaşlarım zaten benim çocukluk ve gençlik dönemi arkadaşlarım. Biz birbirimizin refleksini biliriz az çok. Böyle bir ikilemin ardından bir kısmının bizi tercih edeceğini düşünüyorum. Diğer partileri de asla küçümsememek gerekir, saygısızlık etmemek gerekir. Siyasetin doğalı budur diye düşünüyorum. Benzeri bir durum DEM Parti'de ve İYİ Parti'de var. İstatistiki analizlerden hareketle söylüyorum. Bir kısmı Millet İttifakı adayına doğru meylediyor. DEM Partili seçmenin CHP adayıyla yaptıkları kavga gürültülerden sonra ne diye oraya eğilim gösterirler onu anlamak zor. Bizim dışımızda olan bir şey, bizi çok da ilgilendirmez.

"İSTANBUL'DA KURUM ÖNDE İZMİR'DE MESAFE KAPANIYOR"

İstanbul'da son durum Murat Kurum. Bu net. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara'da sayın Altınok durumu başabaş noktasına getirdi. İzmir'de ise Hamza Dağ o maçı alır diye geçiyor içimden. Oraya doğru gidiyor. Aldı demiyorum, oraya doğru gidiyor. Hızla mesafe kapanıyor. Kapanırsa şaşmam ona ben. Orada müthiş gidiyor. Aktörler ve kurumların arasındaki sürtüşmeler. İkincisi mevcut belediye başkanlarının hiçbir şey yapmış olması. Az laf hiç iş. İBB Başkanını milletimiz seçmiştir, başımızın üstünde yeri vardır. Ama İstanbul'u ziyan etti. Net bir şekilde söyleyebilirim ki, vaad ettiklerinin yüzde 80'ini yapmadı. Vaad ettiklerini de sayamaz, hatırlamıyor.

"HERKES KENDİ KARARSIZINI ÜRETİYOR"

Kararsız seçmen 10 puanın altına düştü. Kararsız seçmen blok halinde değil. İrili ufaklı bütün partilerin kararsız üretimi var. İttifaklar oluşunca iki blok halinde hareket ediyor. Birbirine yakın marjlarda. Herkes kendi kararsızını üretiyor. Partiler daha net söylemler geliştirmeli. Seçmenlerin zekasını hafife almaması gerekir. Yapılabilir, gerçekleştirebilir vaatlerde bulunması gerekir. Seçmen bu netliği bekler.

"YRP 'CHP'DEN YÜZDE 15 OY ALIRIZ' DİYE KURULMADI"

Şu anda Bursa'da da Şanlıurfa'da da öndeyiz. Orada bir riskimiz yok. Yeniden Refah Partisi, 'bir gün CHP'den yüzde 15 oy alırız' diye hesap yaparak kurulmamıştır. Yeniden Refah'ın oy alacağı yer belli. Ağırlıklı olarak AK Parti çevresi. Ama AK Parti kurumsallığını ve başarısını her seferinde seçimi demokratik yollarla kazanarak ortaya koydu zaten. Akıllı siyasetçi trendleri izler. Noktaların birleşiminden ortaya çıkan grafiğin sürekliliğine bakar. Süreçleri analiz eder ve oradan yürür. Süreçleri izlediğimizde bu tip küçük gidip gelmelerin olduğu vakidir; ama buradan bir iktidar çıkmaz hiçbir partiye. Yeniden Refah ve AK Partili yetkili arkadaşlarımız oturup, konuştular, anlaşamadılar. Keşke olsaydı diyorum. Biz niye müzakere ediyoruz? Birimizin dediği olacaksa müzakereye gerek yok ki.

"DEM PARTİLİ ARKADAŞLAR DERS ÇIKARDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

DEM Parti aşırı CHP kayığında seyahat etti siyaset denizinde. Bunu göstermeleri, ispatlamaları gerekir. İBB adayı Meral Hanım'ın bunu yapacak dirayette olduğunu Meclis'ten biliyorum. Yapabilir mi, evet yapabilir. Yapıp, yapamayacağını seçmene gösterebilir. Sizin partinizin aday gösterdiği, milletin de seçtiği kişiyi parti genel merkezinden emir alacak sadece ve millete hizmet edecek. Ben aday oldum, dağdan emir alıyorum, gelen paraları bir yerlere kaydırıyorum, halkın çocuklarını etkinlik ayağına dağa gönderiyorum olmaz. Bu konularda DEM Partili arkadaşlarım da durumdan yeterince ders çıkardıklarını düşünüyorum.