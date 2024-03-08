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        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Habertürk’e açıklamalarda bulundu: “YRP kazanma iddiasında değil ama zarar verebilir”

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Habertürk’e açıklamalarda bulundu: “YRP kazanma iddiasında değil ama zarar verebilir”

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Habertürk TV'nin sorularını yanıtladı. Yavuz'un gündeminde, CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal'ın "Seçilirsem belediye kapıları DEM parti hariç tüm partilere açık olacak" sözleriyle başlayan tartışma, Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamalar ve AK Parti'nin kongre takvimi vardı.

        Giriş: 08.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:40
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        "YRP kazanma iddiasında değil"
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        Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim gündemine yönelik Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, AK Parti'nin kongre takvimiyle ilgili de bilgi verdi.

        “İTTİFAK ZEMİNİNİ ORTADAN KALDIRACAK YAKLAŞIMLAR SERGİLENMEMELİ”

        Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamaları eleştiren Yavuz, "1 oyla seçimi kaybettiğiniz ya da kazandığınız yerler olabilir. Tablo buysa her adımın her şeyin önemi yoktur diyebilir miyiz? YRP ile uzun uzun oturduk. 6 toplantı yaptık. Elbette anlaşamayabiliriz ama sonraki yıllarda Cumhur İttifak zeminini ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilememek gerekir. Bugün ne oluyor? CHP zihniyeti İmamoğlu ile devam ediyor. Allah’ın izniyle seçimi kazanacağız. Ama YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür. Göreceksiniz Malatya'da da net bir tablonun ortada olduğunu göreceğiz.” dedi.

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        “CHP PARTİ OLMA VASFINI KAYBETTİ”

        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçilirsem belediye kapıları DEM Parti hariç tüm partilere açık olacak" sözleriyle başlayan tartışmaya değinen Yavuz şunları söyledi:

        “CHP her gün farklı bir tartışma içindeyken biz yekvücut halinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakın Afyon’daki adayları bir şey açıklıyor, arkasından Genel Başkan 'sehven' diyor hemen arkasından aynı aday 'Sözlerimin arkasındayım' diyor. CHP bir parti olma vasfını çoktan kaybetmiş gibi duruyor.”

        MHP İLE ORTAK MİTİNG

        "MHP ile ortak miting gündemde mi" sorusuna da yanıtlayan Yavuz “Birlikte müşterek mitinge ihtiyacı varsa, tartışması bile olmaz, yeter ki Cumhur İttifakı’na katkısı olsun. İhtiyaç oldukça istendikçe denk geldikçe bu zaten olur" dedi.

        AK PARTİ'DE OLAĞAN KONGRE SÜRECİ

        AK Parti'de 31 Mart sonrasında gündem olağan olağan kongre süreci olacak. Yavuz, kongre takvime ilişkin de bilgi verdi. Yavuz şunları söyledi:

        “7 Ekim 2026'ya kadar vaktimiz var birlerinin söylediği gibi 1-2 yıl yok. Seçim biter, MYK-MKYK toplanır, seçim değerlendirilir, sonra kongre konuşulur. Zamana yayarak Cumhurbaşkanı'nın da iştirak edeceği şekle dönüştürülerek büyük kongre de 7 Ekim'den önce yapılır.”

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