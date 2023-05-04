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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Üç dönemi geçenler de dahil toplam 65 arkadaşımız bu fasıldan liste dışı kaldı. 285 milletvekilimizden demek ki sadece 104'ü tekrar aday gösterildi. Yaklaşık olarak üçte ikisi değişti. Bu değişimde üç dönemin payı 65, geriye kalan 186 civarında da milletvekili olup da tekrar aday yapmadıklarımız var. Değişim ve gençleştirme. Sahanın talepleri dikkate alındı. Temayüller yapıldı, komisyonlar değerlendirme yaptı. Üçüncü bir gözle seçim bölgesinde yapılan araştırmalar, anketler dikkate alındı. İsim vermeden kimi milletvekili şehrinizde bölgenizde görmek ister misiniz sorular soruldu. Mülakatlarda 'siz olmasanız kim olurdu' diye sorular soruldu. Amaç sahada olabildiğince erişimi yaygın olan adaylar daha fazla destek sağlayacak adaylar belirlemek. Bu doğrultuda üçte iki civarında bir değişim oldu. Her seçim döneminde bu civarda olur bizde.

"NECMİ KADIOĞLU'NUN KENDİSİ KARAR VERDİ"

Necmi Kadıoğlu Bey, Esenyurt'ta çok ciddi karşılığı olan, halk tarafından sevilen bir arkadaşımız. Onun özeliyle ilgili konu olmuştu geçmişte. Belediye başkanlığını bırakmıştı. Şimdi o konuları tekrar gündeme taşıdılar, bunun üzerine kendisi karar verdi.

"GRUP BAŞKANVEKİLİ OLARAK GÖREVE DEVAM EDİYORUM"

Üç dönemde istisna uygulanmadı. Bütün isimlere, grup başkanı, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları. Ben partinin genel başkanlığını da yaptım. Burada bir karar alınırsa bu kararın sonuna kadar arkasında olmak daha hakkaniyete uygun bir şey. O bakımdan herhangi sıkıntımız yok. Kaldı ki AK Parti'de siyaset sadece milletvekilliğiyle yapılmıyor. Ben genel başkanvekili olarak görevime devam ediyorum. Bizim partide milletvekili olursun, olmazsın, ara verip tekrar olursun. Siyaset uzun soluklu iştir. Kısa dönemli değişikliklere takılırsanız siyaset yapmanız gereği kalmaz.

"HER GÜN İKİ İLE GİDİYORUM"

21 yıllık parti kuruculuğundan bugüne kadar devam eden yoğun çalışmam var. Aday olmadı vaziyeti idare ediyor gibi diye bir algı olmasın. Her gün iki ile gidiyorum. Dün Kars ve Muş'taydım. Yarın Bilecik, Burdur, öbürüsü gün Isparta. Vatandaş diğer seçimlere göre biraz daha sakin. Seçmen ittifaklara göre kendini konumlandırmış vaziyette. Son gün karar verecekler mutlaka vardır.

"İLK TURDA BİZ SEÇİMİ ALIRIZ"

Seçimin ilk turda Cumhur İttifakı lehine biteceğine düşünüyorum. İlk turda biz seçimi alırız. Yapacak her zaman yeni şeyler vardır. İhtiyaçlar değişiyor. İnsanların başlangıçta içme suyuna ihtiyacı vardı, köy yollarına, okula ihtiyacı vardı. Şimdi internet yetmiyor diyor. Kapasite artırın diyor köydekiler. İhtiyaç çok. İnsan varolduğu müddetçe ihtiyaçlar olmaya devam edecek. O ihtiyaçları da önemseyen, yapma azminde olan kadrolara da ihtiyaç var. Tecrübemiz var. Sadece söz veren kadrolar yok. Verdiği sözleri hayata geçiren iktidardan bahsediyoruz. 21 yıl dağ gibi sorunları dağ gibi projelere dönüştürmüşüz.

"İBB'DE 21 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİLER"

Yerel yönetimlerde kısmi başarıları var. İstanbul ve Ankara'da. Orada sözlerini yerine getirdiklerini düşünmüyorum. Projeler ne kadar gerçekleşmiş, açar bakarız. Performansları ölçecek veriler elimizde var. 'Biz belediyeleri kazandık ama namus sözü sayın Kemal Bey'in, 1 tane çalışanı işten atmayacağız' dediler. Sadece İBB'de 21 bin kişinin işine son verdiler. Yerine adam aldılar mı, aldılar. Bu hakkaniyete, adalete uygun bir şey mi? Çalışanların ekmeğiyle oynamak yakışmaz iktidar sahiplerine.

"KIZILAY BAŞKANI'NIN KENARA ÇEKİLMESİ YERİNDE OLUR"

Biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim k anaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.

"BİZE İHTİYAÇ OLURSA VARIZ"

Hayatım boyunca kişisel hesap yapmadım, ihtiyaç neresiyse hizmete hazır olduğumu sayın Cumhurbaşkanımız da bilir, partimiz de bilir. Ben bakan iken istifa ettim, istifa etmem gerekmediği halde İzmir seçimlerinde belediye başkanı oldum. Daha sonra Meclis Başkanı iken yine istifa ettim İBB Başkanlığı'na aday oldum. Partimin hangi alanda ihtiyacım varsa hiç tereddüt etmeden o görevi yerine getirmek için elimden geleni yaparım. Önemli olan 21 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin ülkenin sorunlarını çözecek kadrolar var. Bize ihtiyaç olursa biz de varız. Yoksa çok yetişmiş arkadaşımız var. Bizim de partide bir görevimiz var. Şahsımla ilgili hiçbir talepte bulunmadım, bundan sonra da bulunmam.





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