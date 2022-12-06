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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız

TBMM Bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız" “Ne 367'nin gölgesine sığınırız ne sözde cumhuriyet mitinglerinin gölgesine sığınırız ne Türkiye'deki birtakım vesayet odaklarının önünde, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz” diye konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız
Kurtulmuş: Halkın helal oylarıyla iktidara geliriz
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İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367'nin gölgesine sığınırız ne sözde cumhuriyet mitinglerinin gölgesine sığınırız ne Türkiye'deki birtakım vesayet odaklarının önünde, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz” dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözlerine cevap vererek, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki burada sürekli olarak gergin bir üslupla, hatta zaman zaman üstten, hakarete varan sözlerle AK Parti Grubu'nu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını, hele hele Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim. Milletvekillerimizin nasıl kimler tarafından belirlendiği, kimler tarafından seçildiği aşikardır. Biz bu Mecliste hiçbir milletvekiline hakaret etmedik, hakaret etmeyi de aklımızdan geçirmedik. ‘Milletvekillerini kim belirliyor’ derseniz sizin milletvekillerinizi de kimin nasıl belirlediğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan, şu anda partinizle alakası bulunmayan iki değerli yöneticinizin nasıl, ne şekilde milletvekillerinin seçildiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Genel başkanların -2008'de siz de öyle yaptınız- parti kurullarının kararıyla, milletin helal oylarıyla seçiliyor. Her bir milletvekilini seçen milletin kendisidir” ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“HİÇ KİMSENİN MECLİS'E HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"


Gazi Meclis’ lafını duyduğu zaman ‘Bırakın bu ayakları’ diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir Meclistir. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir Meclistir. Bu Meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur, böyle bir şey olamaz. Eğer bu Meclisin gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?”

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "tiran" dediğini hatırlatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmalarının sonunda sürekli 'diktatör' dediği Cumhurbaşkanına bir sıfat daha ekleyerek 'tiran' dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi, halkta bir tabanının olmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur. Buyurun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması bir genel kurul bütçe konuşması değil, bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı iddiasıyla ilgili de şunları söyledi:

“7262 sayılı Kanun'un -27/12/2020 tarihinde bu Mecliste kabul edilen kanunun- bir derneğin faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucuyla irtibatı bulunursa mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili kanunun 15'inci maddesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya Mecliste olmayarak ya da çekimser kalarak kenarda kalmışlardır. Yine sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisinden bahsetti ama daha geçen gün 6'lı masanın teklifi olarak gelen, kendilerinin Anayasa teklifindeki Meclisi gerektiğinde cumhurbaşkanının feshetmesi yetkisini unutmuş görünüyor” diye konuştu.
Kurtulmuş, hileli zarlarla seçim kazanma taktiklerinden bahsedildiğini hatırlatarak, “Şimdi seçimlerde 'hileli zarlarla seçim kazanmak' lafını bizim lügatimizde bulamazsınız. Biz milletin gönlüne girerek, milletin gönlünde kalmayı başararak, milletin çarşısında pazarında olarak, milletin halayında düğününde olarak, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve Meclise geliriz. Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367'nin gölgesine sığınırız ne sözde cumhuriyet mitinglerinin gölgesine sığınırız ne Türkiye'deki birtakım vesayet odaklarının önünde, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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