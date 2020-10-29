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HaberlerGündemAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı:
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı:
AA

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kurtulmuş, 29 Ekim 1923 gününün, milletin İstiklal Savaşı ile kazandığı onurunu, milli iradesiyle tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır. Cumhuriyet mirasını bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Dayanağını millet temsili ve demokrasi ilkelerinden alan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, temennimiz ve gayretimizdir."

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