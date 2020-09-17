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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes'ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj:
AA

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 59'uncu yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Onlara bu zulmü reva görenler tarihin çöplüğüne atıldılar. Milletimizin gönlü, iradesi ve tercihi Menderes’ten yana olmasına rağmen seçimle kazanamadıkları siyaseti darbeyle düzenlemeye kalktılar. Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum. Aradan geçen yıllar bize milet iradesinin, demokrasinin ve seçme-seçilme hakkının ne kadar değerli bir kazanım olduğunu öğretti. Milletimiz, 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman darbelere geçit vermeyecektir."

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