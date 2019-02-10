AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Çelik Özgürsoy, AK Parti Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile birlikte Kırıkhan ilçesindeki Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret edip, türbe hakkında yetkililerden bilgi alıp dua etti.

Daha sonra AK Parti Kırıkhan İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, "Beyazıt-i Bestami hazretlerinin gölgesinde, onun maneviyatı altında burada bulunuyorsunuz. Bu kadar büyük bir değere, bu kadar büyük bir güce sahipsiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Beyazıt-i Bestami hazretlerinin ve Allah'ın dostlarının gölgesinden ayırmasın, onların himmetinden uzaklaştırmasın diyorum. Önümüzde önemli bir seçim var. Türkiye çok seçimler gördü, 1946'da çok partili seçimler yapıldı biliyorsunuz. O zaman Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti sandıklarda açık oy verdirdi, gizli tasnif etti. Kırıkhan'da da böyle oldu, Hatay'da da böyle oldu. Oylar başka şekilde çıktı, sonuçlar başka şekilde çıktı ama o seçimden buyana Türkiye'de her seçimde demokrasimiz biraz daha güçlendi, biraz daha ileriye gitti artık. O zaman Demokrat Parti'nin dediği gibi rahmetli Menderes'in 'Yeter söz milletindir' dediği sözü millette karşılık buldu ve Allah'a çok şükür AK Parti iktidarı döneminde söz de, karar da milletin oldu, sizlerin oldu, olmaya da devam edecek" dedi.

Türkiye'nin son 4,5 yılda yaşadıklarını herkesin bildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bunları sadece hatırlatmak için söylüyorum. 2012 yılının 7 Şubat'ında MİT'in başkanını ve yardımcılarını FETÖ'cü hakimler, polisler ve savcılar eliyle mahkemeye çıkarıp Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak için teşebbüste bulundular. Allah'a çok şükür onu atlattık, arkasından Gezi Parkı eylemleri başladı. Türkiye'de, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda maalesef bayrağımızı bile yakabilecek bir densizliği ortaya koydular. Terör örgütünün posterlerini açarak gösteri yaptılar, duvarlara 'Zulüm 1453'de başladı' diyerek yazı yazdılar. Osmanlı'nın, ecdadımızın İstanbul'u kuşatmasını kınadılar, ona karşı çıktılar, yetmedi 17-24 Aralık'ta yargı kumpası ile Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini düşürmek istediler. Allah'a çok şükür bunların hepsine siyaset direndi, bunların hepsini milletten aldığı güçle, sizden aldığımız güçle AK Parti direnebilme imkanı buldu. En sonunda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de hep beraber yaşadık. Kırıkhanlıları da, Hataylıları da tebrik ediyorum. 81 milyon milletimize cumhurbaşkanımız 'çıkın meydanlara bu hainlere karşı direnin ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum' dediğinde milyonlarca insan caddelere, sokaklara, havaalanlarına, meydanlara çıktı. Çok şükür 15 Temmuz gecesinde bu millet imanı ile inancı ile kenetlendi, devletine, milletine, kendi kararına, kendi reyine sahip çıktı, istiklaline sahip çıktı" diye konuştu.