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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar...

Kurtulmuş'tan öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçime hazırlıklı, donanımlı olarak giriyoruz. Bizim şöyle bir hazırlığımız var; herhangi bir seçimi yaptıktan sonra herhangi bir seçime hazır hale geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin hemen arkasında ilk günden itibaren sahaya basmaya başladı. Bütün yöneticilerimiz sahada var oldu. Zaten seçime hazır vaziyette olan partiyiz. Kampanya için gerekli olan şeyler eksiksiz yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ümit ederim ki, 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Cumhur İtitfakı'nın açık ara birinci olmasıyla. Gün be gün yükseldiğimizi neredeyse uçağın burnunun sürekli yukarı doğru yükselmeye doğru olduğunu görüyoruz. Epeyce süredir zor sorunlarla karşı karşıyayız. Ama bütün bunların hepsinde en zor görünen dönemde bile vatandaşımızın masasında sorunlar neyse bunları rasyonel olarak bilen, çözmek için bütün gücüyle hareket eden bir parti olarak vatandaşlarımızca görüldük. Şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz. Bir yandan temel atma törenleri bir taraftan biten binaların teslim edilme süreçlerinin verdiği bir güven var. Deprem bölgesindeki insanların yaşadıklarını unutması mümkün değil. Dışarıdan görenlerin belleklerinden silmesi imkan dahilinde değil ama buradan hep birlikte milletimizce çıkacağız.

"TOGG SOĞAN BENZETMESİ YANLIŞ KARŞILAŞTIRMA"


Hayat pahalılığın farkındayız. Bir de ülkeyi yönetme sorumluluğu içerisinde vatandaşımızın hayat pahalılığı karşısında ahu fifanını en fazla biz hissediyoruz. Togg ve soğan benzetmesi yanlış bir karşılaşmadır. Böyle bir karşılaştırmayı asla kast ederek bir şey demedik. Kast ettiğim şey şudur; burada algı üzerinden, Togg'u, TCG'yi başka algıların gölgesinde bırakmayalım. Tabii ki hayat pahalılığın, enflasyonun farkındayız. Bunların hepsinin bir şekilde pozitif sonuç verebilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bazıları 'ne lüzumu var doğalgaz arıyorsunuz, dışarıdan daha ucuza mal ederiz' deniyordu. 1 yıl doğalgaz vatandaşlarımızın mutfakları için bedava. Geçen yıl 96.6 milyar dolar Türkiye enerjiye verdi. Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarını sürekli artırıyoruz. Bir taraftan enerji fiyatlarının düşürülmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve enflasyonu etkileyen bir husustur. Orta vadede Türkiye'deki maliyetleri indirecek bir şeydir. Gıda ürünlerindeki enflasyon dünyadaki dalgalanmalardan. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşında nasıl yukarıya çıktığını biliyoruz. Türkiye'nin iki temeli var. Birincisi serbest pazar şartları şartların uzağında olmamız mümkün değildir. Türkiye demokrasi içinde büyüyecek, kalkınacak.

"KUR KORUMALI MEVDUAT FREN MEKANİZMASIDIR"

Mehmet Şimşek bizim arkadaşımız. Yıllarca ekonomi ile ilgili alanında bulunmuş arkadaşımız. Ben tartışmanın şahıslardan uzak tartışılması kanaatindeyim. Önce istikamet meselesi. Türkiye ya dışarıdan alarak sıcak para ülkesi haline getirerek, borçlanarak aşacak ya da kendisi üreterek aşacak idi. Beklenmedik iki faktör geldi. Pandemi ve savaş. Hiç kimsenin hesap edemediği. Türkiye burada bir istikamet tayin etti. Her uygulanan politika olduğu şekilde devam edecek manasına gelmez. Ekonomi devinim içinde olan bir alandır. İhtiyaçlar tespit edilir, yerine göre revizyona gidilir. Sadece faiz, büyüme oranları üzerinden ekonomi okunmaz. Bu bir bütündür. Türkiye çok açık biçimde istihdam üretmiş bir ülkedir. Pandemiden sonra 6 milyon yeni istihdam üretmiş. 250 milyar dolar seviyesinde ihracata ulaşmış olan bir ülkedir. Bütün bunların hepsi rasyonel olarak sahada olan şeyler. Ekonominin üretim alanı gayet iyi giderken, diğer yandan enflasyon ve hayat pahalılığında çok ciddi sorunlarla karşılaştığımızı görüyoruz bunların giderilmesi için hareket ed iyoruz. Vatandaşlarımız kendi ailelerinin ekonomisini de test ederken, bu döviz üzerinden konuşuyor. Hiç cebinde 100 doları bile olmayan buna bakıyor. Böyle bir alışkanlık içindeyiz. Burada kur korumalı mevduat. Bu anlamda dövizin aşırı yükselmesini önleyecek fren mekanizmalarından birisiydi. Ama ilanihaye uygulanamaz, bu bir tedbirdir, fren mekanizmasıdır. Beklenen etkiyi büyük oranda yapmıştır.

Ayrıntılar geliyor....

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