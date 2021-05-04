AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayan. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisini değerlendirdi
AA

Akbaşoğlu, AA muhabirine, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Böyle bir teklifin sunulmasının güzel olduğunu belirten Akbaşoğlu, yeni anayasanın, bütün partilerin gündeminde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gelin, Cumhuriyetimizin 100. yılında darbecilerin değil bizatihi bu milletin, onun temsilcilerinin yaptığı bir anayasayı bizden sonraki nesillere armağan edelim." çağrısında bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, 1980 darbesi sonrasında oluşan 1982 Anayasası'nın, bugüne kadar 19 kez değişikliğe uğradığını anımsattı.

Akbaşoğlu, "Anayasa'nın yamalı bohçaya döndüğünü" ifade ederek, bütün partilerin, 84 milyonu kucaklayacak ve kuşatacak yeni sivil anayasanın yapılması konusunda deklarasyonu olduğunu dile getirdi.

Bütün partilerin kendi özgün çalışmalarını yaparak açık, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayandır. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli ve bir komisyon şeklinde yeni anayasanın nasıl bir çerçeve içinde oluşması gerektiğine ilişkin kanaatlerini, kamuoyunun önünde açık, şeffaf şekilde ifade etmeli. Yeni anayasa millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli. Bu sorumluluk partilerimizin, milletvekillerinin, parlamentonun uhdesindedir. Bu çalışmanın yapılması zarurettir. Türkiye'nin geleceğe dönük iddialarını, büyük ve güçlü Türkiye idealini, Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın şekillenmesi gerektiği ufkunu ancak yeni, sivil, demokratik, katılımcı, özgür bir anayasayla gerçekleştirebiliriz. Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bugünkü açıklama çok önemli. Bütün partilerin bu konuda çalışmalarını kamuoyuna açıklama süreci inşallah bayram sonrasında tekrar gündeme gelecektir."

- "Herkes kendi eteğindekini toplumla, milletle paylaşacak"

Cumhur İttifakı'nın, yeni anayasa yapılmasıyla ilgili ortak deklarasyonu kamuoyuna açıkladığına işaret eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Mecliste grubu bulunan diğer partiler ve Meclis dışında bulunan partiler de yeni anayasa çalışmasının mutlaka yapılmasıyla ilgili kendi tekliflerinin var olduğunu kamuoyuna açıklamışlardı. Dolayısıyla böyle bir zemin söz konusu. Kaldı ki 2011'de bütün partilerin eşit derecede vermiş olduğu temsilciyle önemli bir çalışma ortaya koyuldu ve bir birikim oluştu. Yaklaşık 60 madde üzerinde de bir uzlaşma söz konusuydu. Daha sonra farklı yaklaşımlar nedeniyle bunlar akim kalmıştı. Ancak büyük bir birikime sahip olduğumuz bir gerçektir. Yaklaşık iki asırdır anayasayla ilgili milletimizin, devletimizin, akademi ve siyaset camiasının, sivil toplum kuruluşlarının birikimini de dikkate aldığımızda, her türlü çalışmanın mutlaka yapılmak suretiyle neticelendirilmesi imkanını görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce en önemli hedeflerinin yeni, sivil bir anayasanın yapılması olduğunu deklare ettiğini, bu kapsamda hem Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hem de AK Parti Genel Merkezinde bir çalışmanın yürütüldüğünü aktaran Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bayram sonrasında, bu konuya dair somut çalışmalarımıza ilişkin nasıl bir çerçeve ortaya çıktığını inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Diğer partilerin de bayram sonrasında, anayasanın çerçevesinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin kendi özgün ve özgür yaklaşımlarını ortaya koymalarının, kamuoyunun bir beklentisi olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda herkes kendi eteğindekini toplumla, milletle paylaşacak. Sonra parlamentoda, milletimizin temsilcisi olan milletvekilleri marifetiyle gerek Anayasa Komisyonunda gerekse Genel Kurulda partilerin ortaya koyduğu bu çerçeve eteğe kemiğe büründürülmek ve milletimizin iradesine sunulmak üzere mutlaka değerlendirilecek ve inşallah en son sözü yine millet söyleyecek. AK Parti olarak bizim buradaki temel hedefimiz; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı çerçevesinde anayasanın öznesi 84 milyon insanımızın tamamıdır, her bir ferdidir. Toplumsal uzlaşmayı, toplumsal sözleşmeyle teşekkül edelim ve mevzuat piramidinin çatısı olan anayasayı da millet iradesiyle gerçekleştirelim istiyoruz. Milletimiz nasıl bir anayasa istiyorsa, öyle anayasa istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEMRamazan bayramı tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan bir aileye iftarda konuk oldu
Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal edilir mi?
GÜNDEMLise sınavları ne zaman?
Elazığ’da fırtına nedeniyle savrulan feribotlar çarpıştı
GÜNDEMElazığ'da feribot kazası
2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte 2021 dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Kadir gecesi ne zaman?
Market genelgesi nedir? Market genelgesi ne zaman başlıyor?
GÜNDEMMarket genelgesi ne zaman başlıyor?
2021 YKS ne zaman? YKS ertelenir mi? ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte TYT, AYT, YDT tarihl
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?
Market ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
GÜNDEMMarket ve pazar yerlerine ilişkin genelgeler
Büyük Menderes Nehri'nde acı görüntü - Haberler
GÜNDEMBüyük Menderes Nehri'nde acı görüntü
20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, hangi tarihte? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri
GÜNDEM20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman?