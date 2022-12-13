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Haberler Sosyal Güvenlik AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
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Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, asgari ücret zammı ile ilgili de başından itibaren söylenen bir söz olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır.''

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