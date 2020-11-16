AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması:

AA

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, yarın TBMM Genel Kurulunda, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

Azerbaycan tezkeresinin, Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Mehmetçik'in Türkiye'nin Rusya'yla birlikte kuracağı Ortak Merkez'de görev yapmasını, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesini, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korunması gibi konuları içerdiğini aktaran Turan, tezkerenin, 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü'nde görüşülecek olmasının oldukça anlamlı olduğuna dikkati çekti.

- Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek

Turan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerin destek vermesinin, birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacağının altını çizdi.

Genel Kurulda, enerji alanında önemli düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlamayı planladıklarına işaret eden Turan, kanun teklifiyle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılmasının amaçlandığını aktardı.

Turan, teklifin, doğalgaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kolaylık sağlayacak, jeotermal sahaların ekonomiye daha hızlı kazandırılmasına imkan tanıyacak çeşitli önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağını bildiren Bülent Turan, "Gazi Meclis, milli iradenin tecelligahıdır. Dolayısıyla kısır tartışmaların, zaman kaybettiren tartışmaların yerine Gazi Meclis'in mehabetine uygun, verimli çalışmaların yapılacağı, herkesin birbirini dinlediği bir hafta olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.