AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik sözlerine ilişkin, "Sayın Meral Akşener, ya Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." dedi.

Turan, "İYİ Parti'deki "FETÖ'cü tartışması" ile ilgili sosyal medya paylaşımına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamaları üzerine, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Demokrasilerde muhalefetin önemine işaret eden Turan, "Muhalefet, demokrasinin esasıdır, gerçeğidir. Hatta iktidarın da kıymetinin göstergesidir. Alternatif olacak, farklı söylemler olacak ki mevcudun da kıymeti veya kıymetsizliği anlaşılsın. Biz demokrasilerin içerisinde muhalefetin ne denli kıymetli bir unsur olduğunu iyi bilen bir ekibiz." diye konuştu.

Hakaret ve küfür dışında her türlü farklı söylem ve yaklaşımı not etmek gerektiğini iyi bildiklerini anlatan Turan, "İYİ Parti'nin çok kıymetli Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün grup toplantısında gündemi değerlendirirken, aslında tüm Türkiye'nin merakla beklediği bazı soruları adeta yokmuş gibi davranarak, görmeyerek toplantısını bitirdi. Toplantısının bitiminde bir yıl önce yaptığım bir konuşmanın sanki bugün yapılmış gibi ifade edilerek sorunların bir anlamda sebebini kendince bulmuş oldu. 'İYİ Parti'nin içerisindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan' dercesine cevap verdi. Çok hazin bir tablo, çok trajikomik bir durum. Öncelikle Sayın Akşener gibi bakanlık, genel başkanlık yapmış, uzun yıllar devletin farklı kademelerinde görev yapmış, kıymetli bir siyasetçinin bu tarz bir yorumu, kendi partisinin iç meselelerinin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini, şık bulmadığımı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Toplantısına milletvekillerinin katılmama sebebini merak ettiklerini kaydeden Turan şöyle devam etti:

"Biz, Sayın Akşener'den çok sayıda vekilin, şimdiye kadar istifa edip başka bir partiye geçmiş olmasını değerlendirmesini beklerdik. 'Kongrelerde çizik yapıldı mı yapılmadı mı, liste oldu mu olmadı, bundan Genel Başkan'ın bilgisi var mıydı, yok muydu' tartışmasını açıklamasını beklerdik. Uzun yıllar hem kuruculuk hem genel başkan yardımcılığı, mevcut vekilliği devam eden bir önemli siyasetçinin kendi partisinin il başkanıyla ilgili şok iddianın, 'Benim il başkanım FETÖ'cüdür' iddiasının cevaplandırmasını beklerdik. Bu kadar soru, gündem varken hiçbirini görmezden gelip sadece bizim eski bir konuşmamızı sanki yeniymiş gibi gündeme getirdi."

- "Artık o partinin değil, Türkiye'nin gündemidir"

Meral Akşener'in, "Genel Başkanlığı bırakacağım" demesinin ve geri gelmesinin de gündem olduğunu hatırlatan Turan, "Eğer Bülent Turan bir operasyon yapmışsa bu karışıklık bizim işimizse, o zaman sormak isterim; Meral Akşener'in bir yıl önce, seçimlerde umduğu oyu alamayınca, 'Genel Başkanlığı bırakıyorum' demesinin de mi arkasında da Bülent Turan vardı? Biz mi Sayın Akşener'i, 'İstifa et, bırak partiyi' diye ikna ettik? Bu akla ziyan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın Akşener'in tecrübesine yakışmadığını dile getiren Turan, "Biz, başka partilerin içişlerine karışmayacak kadar tecrübeli insanlarız. Ancak mevcut İYİ Parti vekilinin, üstelik kurucu olan bir vekilin, bir il başkanı hakkında şok edici bir iddiada bulunması artık o partinin değil, Türkiye'nin gündemidir. Sizin vekiliniz, il başkanınız hakkında 'terörist', 'terör örgütüyle irtibatlı' iddiasında bulanacak ama biz bunu 'İç meseledir, görmeyelim' diyeceğiz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz." şeklinde konuştu.

Saygın bir üslupla hakarete, küfre, ithama varmayan iddialarla bu siyasal dili kullanmanın görevleri olduğunu vurgulayan Turan, "Türkiye'de il başkanını, kendi vekilinin itham ettiği bir süreci değerlendirmememiz eksiklik olur. Sayın Akşener'in "Bu konudaki suçlu Bülent Turan'dır, AK Parti'dir', demesi bir gerçeği gizlemek için partinin sorunlarını kapatmak için ortaya koyduğu trajikomik bir yaklaşımdır." dedi.

- "(İl başkanı FETÖ'cüdür) iddiasına cevap vermesini beklerdik"

Akşener'den topu taca atmak yerine "İl başkanı FETÖ'cüdür" iddiasına cevap vermesini beklediklerini ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, kendisinden İYİ Parti vekilinin iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere, bazı yerlerde HDP ile anlaşarak, HDP'ye oy anlamında destek olunup olunmadığını, karar verilip verilmediğini açıklamasını bekleriz. Biz, Akşener'den bize sataşmak, bizimle polemik yapmak yerine, kendi partisinde, daha yeni parti olmasına rağmen büyük bir kriz olarak ortaya konan liste krizinden haberi var mıdır, yok mudur, bunu açıklamasını bekleriz. Genel Başkan'dan 'Kurultay'da aday olmayacağım' demesine rağmen, sonrasındaki aday olmasındaki sürecin açıklanmasını bekleriz. Eğer Akşener gibi konuları açıklamak yerine gündem değiştirmeyi tercih edecek olsak, bu toplantıyı yapmazdık. Ülkücü kardeşlerimizin adresleri belli. Muhafazakar-demokrat kardeşlerimizin adresi belli. Solcu kardeşlerimizin de adresi belli. Ama başka partilerden vekil transferiyle, farklı tartışmaların ortaya konulmasıyla ortaya konan hiçbir partinin, bu ülkenin siyasal yapısında uzun yıllar kalma ihtimali olmaz. İYİ Parti'nin dayandığı sosyolojik gerçeklikle, ısrarcı olduğu siyasal gerçeklik arasındaki açık, her gün artmakta. Siz, milliyetçi, ülkücü oylara talip olup, bu oyların CHP'nin yanına payanda yapılması sürecini başlatırsanız, partiniz de tabanınız da sizi sevenler de buna 'hayır' der. Bunu kapatmak isterken de başka partinin grup başkanvekiline bir anlamda polemik yaparak, asla bu konuyu kapayamazsınız. Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor. Biz Türkiye'deki muhalefetin kendi içerisindeki sorunları aşıp, beklenen bir muhalefeti, iktidarı sallayan bir muhalefeti, daha iyi bir alternatif ortaya koyma ihtimalini, her zaman önemsiyoruz."

- "Bu partinin dağılması kaçınılmazdır"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki, "Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar." ifadelerinin hatırlatılması üzerine Turan, "Bir partinin iç meseleleri, bizim meselemiz değil. Ben bu konuda durduğum yeri biliyorum. Ancak bu parti, seçimlerde beklediği oyu alamayınca, Genel Başkan, 'Bırakacağım' deyip uzun süre küsmüş, yok olmuşken tekrar geri gelmişse, o partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, şu bir yıl içerisinde çok sayıda vekili, bizim partimiz dahil farklı partilere geçmişse, bu partinin Türkiye tarihinde belki ilk defa bir mevcut vekili, mevcut il başkanı hakkında canlı yayında 'terör örgütü' iddiasında bulunmuşsa bu partinin mutlaka dağılması kaçınılmazdır diyorum." yanıtını verdi.

İYİ Parti'nin, gruba gelmeyen, "Kürsüye çık" denildiği halde çıkmayan vekilleri olduğuna işaret eden Turan, "Derdim Sayın Akşener'i yermek, İYİ Parti'yi kötülemek değil. Ben, bir siyasal tespitte bulunuyorum. Bu kadar kargaşa, sorun olan bir partinin uzun boylu olmayacağını düşünüyorum. Siz de derseniz ki 'Yanlış biliyorsunuz. Bizim birlik, beraberliğimiz yerinde. Hiç istifa eden yok. Grubu bırakın dağıtmayı, büyüteceğiz' dersiniz. Bunu kamuoyu değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Ancak bazı cevapların sadece küfür içerikli olduğunu anlatan Turan, "Sadece küfreden cevap bile içine düştüğü hazin durumu gösteriyor. Söyleyecek sözü olmayan küfreder. Söylecek iddiası olmayan hakaret eder. O yüzden derdim, içişlerine karışmak değil, ortaya çıkan tablonun değerlendirmesi." dedi.

İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekilini bile yakalayamama ihtimali olduğunu belirten Turan, "Sayın Akşener'in kızmak yerine şunu görmesi lazım, kendileri MHP'den ayrılıp grup kurmadılar mı? Bunu söylemek yanlış olmuyor da benim söylemem niye yanlış oluyor. O yüzden bu bir siyasal eleştiridir. Benzer eleştirilere cevap bekleme hakkımız vardır." diye konuştu.

- "Milletin beklediği adımları atmak durumundadır"

Turan, iddialara ilişkin bir suç duyurusu olup olmayacağına yönelik soruya, "Bir siyasi parti, diğer siyasi partinin il başkanı hakkında iddiada bulunmuyor. İYİ Parti'nin kendi vekili, üstelik İstanbul'un, en büyük şehrin il başkanı hakkında çok ağır bir iddiada bulunuyor. Bunu ben Sayın Akşener'in gereğini yapacak kanaatiyle paylaşıyorum, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Hala iyi niyetimi koruyorum ve diyorum ki Sayın Akşener devlet tecrübesiyle beraber bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." karşılığını verdi.

Turan, Özdağ'ın iddiaları üzerine sosyal medya hesabından "İYİ Parti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce 'İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak' demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Turan'a, "Bülent Turan'ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz, partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kışkışlığını, her zaman onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma." karşılığını vermişti.