AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Gümüşhane il başkan adayı kim? Ercan Çimen kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Gümüşhane il başkan adayı Ercan Çimen kimdir? İşte Ercan Çimen'in hayatı...

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

1966'da Gümüşhane'de doğan Ercan Çimen ilk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Çimen, 2009 yerel secimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Baskan adayı olarak yer almış; 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olmuştur. 26 Kasım 2013 tarihine kadar İl Başkanlığı görevini yürüten Çimen, AK Parti adayı olarak katıldığı 2014 yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Ercan Çimen, evli ve 2 çocuk babasıdır.