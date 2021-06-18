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Ak Parti Hani İlçe teşkilatı binasına molotoflu saldırı düzenlendi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Ak Parti Hani İlçe teşkilatı binasına molotoflu saldırı düzenlendi
HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı. Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

KURTULMUŞ: ŞER ODAKLARINI LANETLİYORUM

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"DÜN YAPILAN SALDIRIDA OLDUĞU GİBİ KINIYORUZ"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın da saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz...

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