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        Iğdır'da AK Parti il binasına satırlı saldırı!

        AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırlı saldırıda bulunuldu. Elindeki satırla bina kapısının camlarını kıran ve kapının açılmasıyla içeri giren Bilen Balta adlı saldırgan, bağırıp hakaretlerde de bulundu. Saldırgan kısa süre sonra gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:26
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        AK Parti il binasına satırlı saldırı!
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        AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran Bilen Balta (30), gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Elinde satırla gelen Bilen Balta, önce zili çaldı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Bir süre kapı önünde bekleyen şüpheli, daha sonra elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Binanın kapısının açılmasıyla içeri giren Bilen Balta, bağırıp, hakaretlerde bulundu.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip, gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        AK PARTİ İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

        Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz" diye konuştu.

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        #Iğdır
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