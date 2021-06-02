AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında protokol 0:00 / 0:00

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak iki ayrı devlet ama tek bir millet olduğumuzu bir kere daha hem Azerbaycanlı kardeşlerimize hem de bütün dünya kamuoyuna göstermiş olduk." dedi.

AA'da yer alan habere göre Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycanlı misafirlerini AK Parti'de ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

İki ülkenin hakim partisi olan AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin biraz daha ileriye götürülmesi, daha sistematik ve kalıcı hale getirilmesi için iş birliği protokolü imzalamak üzere bir araya geldiklerini anımsatan Kurtulmuş, yeni bir tarihsel dönemim içerisinde olduklarını söyledi.

"İKİ AYRI DEVLET AMA BİR MİLLET OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasına ilişkin, "44 gün süren Karabağ'ın işgalini kurtarmaktaki üstün muzafferiyeti ile sonuçlanan savaşında dostlarımızın ve kardeşlerimizin yanında yer aldık. Türkiye olarak iki ayrı devlet ama tek bir millet olduğumuzu bir kere daha hem Azerbaycanlı kardeşlerimize hem de bütün dünya kamuoyuna göstermiş olduk." diye konuştu.

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalindeki Azeri vatandaşlara yaptığı zulümlere değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinin, sözde arabuluculuk ya da barışı sağlamak için devreye girmiş olmasına rağmen bir arpa boyu ilerlemedi. Minsk üçlüsü başta olmak üzere, bu süreçte inisiyatif almak için ortaya çıktığını söyleyen ülkelerin tabiri caizse Karabağ işgali sırasında kılı kıpırdamadı. Oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin şehirlerinin, ana yurtlarının ve ata yurtlarının birer birer Ermeni işgaline girmesine seyirci kaldılar. Sadece o da değil, Hocalı Katliamı başta olmak üzere birçok katliamlara da göz yumdular ve sessiz kaldılar."

Kurtulmuş, Ermenilerin başlattığı saldırı sonrasında Karabağ'da yaşanan mücadelede Azerbaycan'ın sahada büyük başarı elde ederek, Karabağ'daki işgal edilen topraklarının büyük bir kısmını Ermenilerden kurtardığını söyledi.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi ile sonuçlanan sürecin Güney Kafkaslar olmak üzere bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi bundan sonra sahada kazanılan büyük zaferin inşallah bundan sonraki dönemde hem Azerbaycan halkına hem de Türkiye'ye çok ciddi kazanımlar vermesini sağlamak için akılla, izanla ve şuurla hareket edeceğiz. Bu savaştan sonra mağlubiyetin verdiği hırsla ya da bazı ülkelerin kendilerine vermiş olduğu fikri siyasi desteklerle Ermeniler belli birtakım hadsizlikler yapabilirler. Burada ben Azerbaycan devletini savaş sonrasındaki dönemde sağduyu ile hareket etmesi dolayısıyla tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi vakit Yukarı Karabağ başta olmak üzere elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek ve özellikle Nahçıvan'la Azerbaycan arasında açılan bu koridorun en iyi şekilde işlemesini temin etmek ve burada bölge ülkeleriyle birlikte kalıcı bir barışın istikrarlı oluşması için gayret sarf etmektir."

Kurtulmuş, iki ülke arasında kültür, eğitim, ticaret ve birçok alanlarda güçlerini birleştirileceğini bildirdi.

İmza töreni öncesi iki parti arasında yapılacak iş birliğine ilişkin birçok kez bir araya geldiklerini anlatan Kurtulmuş, "Hedefimiz, ülkenin halkları arasındaki iki kardeş ülke arasındaki iki kardeş millet arasındaki bu ilişkileri siyasi partiler, iktidar partileri üzerindeki ilişkileri de son derece ileriye götürerek zenginleştirmektir, kökleştirmektir ve kalıcı hale getirmektir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, yeni dönemde ilişkileri daha da artıracaklarını, Azerbaycan heyetinin ziyareti sonrası kendilerinin de iadei ziyarette bulunaklarını söyledi.

Protokolün iki ülke ve iki parti için hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, bu iş birliğinin yeni ufuklar, yeni sayfalar ve yeni adımların atılması için vesile olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından iki parti arasındaki iş birliği protokolü, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov tarafından imzalandı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Yeni Azerbaycan Partisi Türkiye Koordinatörü Ramil Hasan ve beraberindeki heyet katıldı.