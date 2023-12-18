AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklama
AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Son olarak geçtiğimiz gün İstanbul İl Başkanlığı'da konuyla ilgili yapılan toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar geldi. Peki, AK Parti İstanbul adayı kim olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Partilerin 31 Mart yerel seçim hazırlıkları devam ederken aday belirleme heyecanı da sürüyor. Özellikle Ankara İzmir ve İstanbul gibi metropollerde partilerin göstereceği adaylar merak ediliyor. Son olarak İstanbul'da gösterecekleri adayla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Peki, AK Parti İstanbul adayı kim? İşte merak edilen sorunun cevabı ve konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklama...
AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU MU?
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı henüz belli olmadı. Ancak aday belirleme sürecine ilişkin İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temayül yoklaması yapıldı.
ÖMER ÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin belirlenecek adaylarına ilişkin "Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecektir. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki titiz çalışmaları yapacağız. Esas olan bu çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır. Ama onun ötesinde de herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, bütün illerde teşkilat temayül yoklamalarının yapıldığını anımsatarak, "Bunun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'la birlikte 3 kademe ilçe başkanlarımızın katılımı, teşkilatımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımıyla birlikte arkadaşlarımıza 'hür iradelerini yansıtmaları' şeklinde bir çağrıda bulunarak, hepsinin görüşlerini, kapalı zarflarda ifade ettiği, kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri parti içinden ve parti dışından yazdıkları tam demokratik bir sürecin işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak, vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir." diye konuştu.