AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklama

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AK Parti Sözcüsü Çelik, bütün illerde teşkilat temayül yoklamalarının yapıldığını anımsatarak, "Bunun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir ve bugün de İstanbul'la birlikte 3 kademe ilçe başkanlarımızın katılımı, teşkilatımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımıyla birlikte arkadaşlarımıza 'hür iradelerini yansıtmaları' şeklinde bir çağrıda bulunarak, hepsinin görüşlerini, kapalı zarflarda ifade ettiği, kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri parti içinden ve parti dışından yazdıkları tam demokratik bir sürecin işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak, vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir." diye konuştu.