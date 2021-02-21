AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, partisinin İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. Peki AK Parti İstanbul İl Başkanı kim olacak? AK Parti İstanbul İl Kongresi ne zaman?

AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklamasında, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Şenocak'ın açıklamasının hemen ardından da, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe'nin adının geçtiği öğrenildi.