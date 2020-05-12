AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan yurt dışı kaynaklı finans operasyonlarına tepki

AA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye ekonomisine yönelik yurt dışı kaynaklı operasyonlara tepki gösterdi.

Şenocak yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 sürecinde yükselen Türkiye'yi hazmedemediniz. Bundan böyle ekonomik tuzaklara geçiş yok. Kaybedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgın sürecinde gösterdiği başarının hazmedilemediğini vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Küresel finans çeteleri ve içerideki iş birlikçi hainler; biliyoruz, hiçbir zaman liderimiz Erdoğan'ın yönettiği güçlü bir Türkiye istemediniz. Kovid-19 sürecinde yükselen Türkiye'yi hazmedemediniz. Hamleleriyle ezberinizi bozan Bakanımız Berat Albayrak'ı hedefe koydunuz. Ama artık karşınızda; anladığınız dilden konuşan, yaptırımlarıyla sizi cezalandıran ve geri adım attıran, küresel çetelere karşı her bir evladının, her bir Bakanının yanında dimdik duran güçlü bir Türkiye var."