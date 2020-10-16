AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajları

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin demokratikleşme mücadelesine ilkeli ve şahsiyetli duruşuyla katkı sağlayan, Türkiye sevdalısı, İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Esayan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle." mesajını paylaştı.