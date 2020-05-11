AK Parti Kadın Kolları siyaseti

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vatandaşların evde kalmaları yönündeki uyarılar devam ederken, birçok kurum ve kuruluş da uzaktan çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da pandemi sürecinde evde kalmaları konusunda uyardığı teşkilat üyeleriyle ilişkisini dijital ortamda devam ettiriyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük siyasi kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kollarının, video konferans üzerinden yapacağı toplantılarla kadınlar siyasete yakın plandan bakacak.

Bu kapsamda "Yakın Plan" başlıklı dijital toplantılarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki teşkilat üyeleri hem tecrübe paylaşımı yapacak hem de toplumun önde gelen isimleriyle kadın, siyaset ve hayatı konuşma fırsatı bulabilecek.

Pandemi süreci sonrasında da devam edecek bu toplantılarda kadınlar aynı anda interaktif olarak görüşmeye katılacak, sunum dinleyecek ve sorularını sorabilecek. Böylece toplantılarda belirlenen konu başlıklarının Türkiye'nin hemen her yerinde konuşulması ve tartışılması sağlanacak.

Haftada iki kez yapılacak toplantılarda, şehir, sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkilerde yeni dengeler, kalkınma yardımları, diplomaside ince güç, tarih okumaları, siyasal etkileşim, demokrasi, kadın ve siyaset, girişimcilik ve medya başta olmak üzere farklı konular ele alınacak.

Tartışılacak konunun uzmanları da toplantılara iştirak ederek kadınların sorularının yanıt bulmasını sağlayacak. Kadın Kolları Başkanlığı bu doğrultuda aralarında uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı, yönetmen, yazar, gazeteci, girişimci ve sivil toplum gönüllülerinin de bulunduğu pek çok uzman ismin AK Parti'li teşkilatlarla online toplantı programları üzerinden buluşmasını planlıyor.

- "Eğitimlerimize evde kalarak devam ediyoruz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin hayatın her alanını etkilediğini, kendilerinin bu süreçte çalışmaya ara vermediklerini yalnızca yöntemi değiştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük siyasi kadın teşkilatı olduklarını dile getiren Çam, şartlar ne olursa olsun teşkilatların üyeleriyle irtibatının kopmasını istemediklerini, bu doğrultuda da video konferans ve telefon yoluyla da olsa bu irtibatı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Pandemi sürecinde teşkilat mensuplarını bir araya getirmek üzere oluşturdukları "Yakın Plan" isimli dijital platforma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çam, "Bu toplantıların alt yapısını salgından çok önce planlamıştık. 'Evde kal' uyarıları ile elimizde var olan programı dijital ortama aktardık. 2020 yılı içinde gerçekleşecek kongrelerimize ve 2023 genel seçimlerine teşkilatımızı hazırlamak, sahada ve kürsüde güçlü siyaset yapan kadınları yetiştirmek, birlikte yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızla siyasete yakın plandan bakmak için eğitim programları hazırlıyorduk." dedi.

Finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı, şehir ve kadın, yerel yönetimlerde kadın yöneticilerin rolü konularında detaylı çalışmalar yaptıklarını anlatan Çam, 4 milyon 670 bin üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük siyasi kadın teşkilatı olarak salgın süresinde de sorumluluk bilinciyle davrandıklarını vurguladı.

Türkiye'de kadın ve siyaset açısından önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Çam, "Geçtiğimiz bu zor süreçte başlattığımız yeni dijital platformumuzda yapacağımız toplantılarla karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıyor, eğitimlerimize evde kalarak devam ediyoruz. Kongre sürecinde olduğumuz bu yıl bir taraftan eğitimlerimizi yapıyor diğer taraftan açtığımız başvuru portalı ile 2023 vizyonuna sahip kadın siyasetçileri bulmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.