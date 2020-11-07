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AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim bir davamız, derdimiz, medeniyete karşı bir borcumuz var. Onun için her adımımızı sorumluluk içinde atarız." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi
AA

Özhaseki, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin bir düğün, toy havasında, bir şenlik içerisinde geçtiğini söyledi.

Kardeşlik hukukunu gözettiklerini, dayanışma, dostluk, birlik ve beraberlik içerisinde istişareyle iş görmeye çalıştıklarını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu, ona yol arkadaşlığı yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Başka partilerin küçük ilçelerde bile kongre yaparken birbirlerine girdiklerini, sandalyelerin havada uçuştuğunu anlatan Özhaseki, "Ama bizde asla öyle bir şey olmaz. İstişare içinde, en doğru neyse onu yapmaya çalışırız. Ecdadımızdan aldığımız gelenek, büyüklerimizden aldığımız terbiye böyle." dedi.

Özhaseki, sıradan bir siyasi parti olmadıklarının altını çizerek, "İyi, hayırlı işler yapmak için bir araya gelmiş erdemliler topluluğuyuz. Bizim bir davamız, derdimiz, medeniyete karşı bir borcumuz var. Onun için her adımımızı sorumluluk içinde atarız. Bizim liderimiz sıradan bir genel başkan değildir." ifadesini kullandı.

- "Vesayet rejimi sona erdi"

Sağlıkta, enerjide, ekonomide, ulaşımda ve eğitimde başarılı olduklarını anlatan Özhaseki, vesayet rejiminin geçmişte Türkiye için büyük bir sorun olduğunu, buna son verdiklerini, özgürlüklerin genişletilmesi, herkesin kendini ifade edebilmesi açısından AK Parti olarak gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılı olduklarını söyledi.

Eskiden Türkiye'den yurt dışına giden bir cumhurbaşkanının, başbakanın üçüncü, dördünce dereceden bir kişiyle görüştüğünü anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onların yandaş gazeteleri havaya girerlerdi. 'ABD'nin savunma bakan yardımcısı başbakanla görüşerek çok iyi mesajlar verdi. Ona gülümsedi.' Bakın bu haberlerin hepsini okuduğum için, kendi notlarım içerisinde olduğu için söylüyorum. Sıradan üçüncü, dördüncü derecede memurla görüşmek için bizimkiler sıraya girerlerdi. Şimdi Allah'a hamdolsun liderimiz istediği cumhurbaşkanıyla, devlet başkanıyla istediği dakika görüşüyor. Gittiği her yere itibarlı gidiyor. Arkasına Türk milletinin gücünü alarak gidiyor, bizi dimdik temsil ediyor. Zamanında bir başbakanın ABD'den borç almak için ayakta iki büklüm durduğunu unutmadık. O partiye oy vermemiştik ama bizim milleti temsil ettiği için içimiz yanıyordu. Bugünleri unutmadık."

- "Pandemi döneminde 150'ye yakın ülkeye de yardım ettik"

Özhaseki, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri büyük başarılara imza attığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre çift yol yapılmış. Biz 18 sene de 30 bin kilometre çift yol yaptık. Hızlı trenler var. Her ile neredeyse havalimanı gelmiş. Sağlıkta mı? Bizler nesil olarak hastane kuyruklarında bekleyen insanlarız. İlaç almak için saatlerce hastanelerde bekleyen insanlarız. Pandemi döneminde 150'ye yakın ülkeye de yardım ettik. 5 yıldızlı oteller gibi şehir hastaneleri var. Pandemi döneminde bir kuruş almadan tedavi sağlıyor. ABD seçimlerini yakından izliyoruz. Al birini vur ötekine. Birbirinden farkı çok yok. Orada pandemide tedavi olmak için 25-30 bin dolar vermeden tedavi olamazsınız."

Sağlık sisteminde hastaneleri birleştirdiklerini anımsatan Özhaseki, "Sigorta, devlet, üniversite, askeri hastanesi ayrı olacak, biri boş duracak diğeri çalışacak, herkes de seyredecek. Eski düzen böyleydi. Şimdi çok şükür birleşti. Çok güzel sağlık ordumuz var. Orada çok güzel işler yapılıyor." dedi.

Özhaseki, AK Parti'nin her zaman milletten aldığı güçle millet için çalıştığını, darbelere, muhtıralara izin vermediklerini sözlerine ekledi.

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