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AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Karaman il başkan adayı kim? Mahmut Sami Şahinkimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Karaman il başkan adayı Mahmut Sami Şahin kimdir? İşte Mahmut Sami Şahin'in hayatı...
MAHMUT SAMİ ŞAHİN KİMDİR
1971 yılında Karaman'da doğdu. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 1982 yılında ve Karaman İmam Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve aynı Üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. 1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Karaman'da bir süre devlet memurluğu görevinden sonra: özel sektörde makine imalat ve hidrolik otomasyon sektörlerinde yönetici olarak çalıştı. 1998 yılında kendi firması olan Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini kurdu. 2000 yılında Karaman ve Konya'da otogaz dönüşüm ve projelendirmeleri yaptı.
2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir. TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ak Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu.
Meram Belediye Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Yerel Kalkınma Komisyonu Başkanlığı ve Büyükşehir Encümen Üyeliği yaptı. Beş yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Değişik sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı ve sosyal faaliyetler içinde bulundu. MMO, KIZILAY, MÜSİAD, KSO, KTO ve Selçuk Üniversitesi Mak. Müh. Bölümü Sanayi Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Karaman ve Konya'da yatırımları devam etmekte olan Mahmut Sami Şahin halen kendi şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmakta olup evli ve 4 çocuğu var.
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