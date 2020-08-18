AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki

Çalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'in açıklamalarının kendisinden beklenen açıklamalar olduğunu, ancak Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının unutulduğunu söyledi.Hükumetin politikalarını sürdüreceklerini anlatan Çalkın, "Biden'nın açıklamasını gördükten sonra, Türkiye'de oynanan oyunlara ve kurulan tuzakların müsaade edilmeyecek. Eski Türkiye yok artık. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan icazet alacak Türkiye yok. Bu halkı yönetmeye kalkanlara artık kimse müsaade etmeyecektir. Bu böyle bilinmeli." dedi.Parti olarak Kovid-19 tedbirlerine de hassasiyetle uyduklarını belirten Çalkın, salgın dolayısıyla ertelenen ilçe kongrelerinin ise 22 ağustos tarihi itibariyle başlanacağını sözlerine ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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