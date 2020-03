AA

AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor." dedi.Kınık Kaymakamlığını ziyaret eden Pakdemirli, AK Parti Kınık İlçe Başkanlığının Delez Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yaptı. Kongrede İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli kongrede yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Suriye ile ilgili gelişmelere değinen Pakdemirli, bu ülkede Türkiye'yi etkileyen bir terör koridoru kurulmaya çalışıldığını, buna mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.Bakan Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne bizim dediğimiz bir şey yok. Ama biz, yaklaşık 5 milyon mülteciyi topraklarımızda ağırlayan bir ülke olarak Orta Doğu'da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bütün bu kavga bundan çıkıyor. Türkiye, 21'inci yüzyılda bölgenin lideri olmaya aday bir ülke ve bölgede ben de varım dedikçe aşağı çekmeye çalışan güçler oluyor." diye konuştu.Türkiye'nin sığınmacılara yaklaşık 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Pakdemirli, Avrupa'nın ise sadece vaatte kalan sözler verdiğinin altını çizdi.Güneyden yeni bir göç dalgası geldiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu misafirlerimizin, burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama Avrupa'ya geçmek isteyenlere de biz artık müsaade edeceğiz. Mülteciler bugün bir dram yaşıyor. Yunanistan Nazi zulmünden kaçarken onlara Suriyeliler ekmek verdiler, battaniye verdiler, gönüllerini, evlerini açtılar. Yunanistan şu an diyor ki 'Biz bunları kabul etmeyeceğiz'. Miçotakis, 'Aldığımız tedbirlerin daha fazlasını yapacağız.' diyor. Kendilerine medeni diyenlerin, Avrupalıların yaptıklarına bakmak lazım." dedi.- Tarımda yapılanlarSon 1,5 yılda tarımla ilgili çok büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, şu an itibarıyla çiftçinin şikayet edeceği, özellikle ürün fiyatlarıyla ilgili hiçbir problemin kalmadığını vurguladı. 850-900 liraya satılan buğdayı bin 350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını, göreve geldiğinde süt, et, fındık fiyatıyla ilgili problemlerin bulunduğunu, bunları çözdüklerini kaydeden Pakdemirli, "Bugün her ektiğiniz ürünle ilgili neredeyse hep müdahaleci olduk. Ya müdahale ettik ya da tarafları bir araya topladık." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticilerin mağdur olmaması talimatı verdiğine dikkati çeken Pakdemirli, tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğunu dile getirdi.İlk ve tek tıbbı aromatik bitkiler organize sanayi bölgesini Kınık'a kuracaklarını bildiren Pakdemirli, bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini anımsattı.- "Doğru işleri hayata geçirmeye gayret ettik"Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve parti yöneticileri olarak doğru işleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.Türkiye'nin hak ve hukukunu sınır dışında da muhafaza etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:"Suriye'de ne işiniz var' diyorlar? 'Libya'da ne işiniz var' diyorlar. Arkadaş, Suriye'de ABD'nin, İran'ın ve Rusya'nın ne işi var? Hangisinin sınırında? Onlar oralardan gelirken, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede biz olmayacak mıyız? CHP, bir mezhepsel örgüt zihniyetiyle hareket ederek böyle bir yol izliyor. Ve vatana ihanet edecek noktada bir tavır içinde oluyor. Libya'da askeri anlaşma yapmamızın nedeni Doğu Akdeniz'deki petrollerde Türkiye olmadan bir plan kuranların planını bozmak içindi. Biz elimiz kolumuz bağlı mı bekleyecektik. Burada bir taraf olduk."Kongrede, konuşmaların ardından protokol üyeleri salonda bulunan kadınlar birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pastasını da kesti.