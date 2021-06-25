AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan MKEK için hazırlanan kanun teklifiyle ilgili değerlendirme

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Can, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, MKEK'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinde birinci imza sahibi olduğunu ve süreci TBMM'de takip ettiklerini söyledi.

Yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Can, "Şu an kamu iktisadi teşebbüsü kapsamında ve özelleştirme baskısında olan MKEK'i oradan alıyoruz, Hazineye bağlı ve mülkiyeti Hazinede olan, Milli Savunmanın sevk ve idaresinde, Türk Ticaret Kanununa göre bir anonim şirketi olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Dünya silah sektörüyle, devleriyle rekabet edebilecek, aynı zamanda da devletin hakimiyetinde bir yapı olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Can, kurum çalışanlarının özlükle ilgili müktesebatlarını koruduklarını ve çalışanlarla yola devam etmek istediklerini dile getirdi.

Çalışanların devam etmemesi halinde şu anda bulundukları konum itibarıyla, özlük haklarıyla istedikleri ile yerleştirilmesinin düşünüldüğünü anlatan Can, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle MKEK'i ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. ROKETSAN, TAI, ASELSAN'da çalışan kardeşlerimizin durumu neyse MKEK'te bulunan kardeşlerimizin durumunu emsalleriyle eşitlemeye çalışıyoruz. Bunun ötesinde, dünya silah sektöründe zaten tanınan bir marka olan Kırıkkale'mizin ve ülkemizin göz bebeği bu kurumu dünyanın sayılı savunma sanayi sektörlerinden biri haline getirmeyi arzu ediyoruz. İstihdamı olabildiğince artırmayı hedefliyoruz. Kesinlikle MKEK özelleştirilemez. Bizim yaptığımız Hazinenin mülkiyetinde bir anonim şirketi kurmak. Özeti budur."