AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Kütahya il başkan adayı kim? Ahmet Sami Kutlu kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kütahya il başkan adayı Ahmet Sami Kutlu kimdir? İşte Ahmet Sami Kutlu'nun hayatı...

AHMET SAMİ KUTLU KİMDİR?

1970'te Kütahya'da doğan Ahmet Sami Kutlu, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Serbest avukatlık yapmaktadır. 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Kutlu, 2011 ve 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştur. 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan 6.Olağan Kongre'de önce AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliğine sonrasında Yürütme Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevine

Orta derecede Arapça bilen Kutlu, evil ve iki çocuk babasıdır.