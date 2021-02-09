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AK Parti'li Akbaşoğlu: "CHP içindeki diktatörlüğünün çatırdadığını görmek Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP içindeki diktatörlüğünün çatırdadığını görmek Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor. Kılıçdaroğlu, züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi her tarafı yakıp yıkarak kendine göre şahsi hırslarını tatmin etmek istiyor." dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu:
AA

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, "yalanlarına Çankırı'yı da alet ederek kentte tek bir fabrika kurulmadığını iddia ettiğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, daha önce Çankırı'nın en büyük yatırımı olan Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nın (Kızlaryolu Barajı),"hayali baraj" olduğunu iddia ettiğini, kendisinin bu iddiaya Çankırı'dan cevap verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, bir yalanı birtakım pozlara girmek ve tekrarlamak suretiyle gerçeğe dönüştürme imkanının bulunmadığını vurguladı. Bunun "bilinen bir faşizan propaganda yöntemi olduğunu" ifade eden Akbaşoğlu, "Yalanın tekrarlanması suretiyle kitleleri kandırmaya dönük yaklaşım, faşist Hitler'in ortaya koyduğu bir taktiktir." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti döneminde Kurşunlu'da açılan Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikasının fotoğraflarını göstererek burada yaklaşık 700 işçinin çalıştığını anlattı. "Çankırı'mız, AK Parti döneminde artık ihracat rekorları kıran bir noktaya geldi." diyen Akbaşoğlu, Türk-Japon ortaklığıyla 550 milyon dolar tutarında bir yatırım olan lastik fabrikasının, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldığını hatırlattı. Akbaşoğlu, fabrikada 2 binin üzerinde işçinin çalıştığına işaret etti.

- "Yalanları artık terk edin"

Yakınkent, Çerkeş, Korgun ile Şabanözü organize sanayi bölgelerinde çalışan 10 binin üzerinde vatandaşın evine ekmek götürdüğünü belirten Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu, bu konuda cevabımızı verdiğimiz halde 'Acaba tekrar gündeme getirerek bir yalanı ısrarlı şekilde devam ettirirsek kamuoyunu aldatabilir miyiz, kandırabilir miyiz?' şeklinde yalan siyasetinde adeta nirvanaya ulaştığını bugün tekrar gözler önüne sermiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na hakikat çağrısı yapıyorum: Kendinize, hakikate, milletimize ve kamuoyuna karşı saygılı olun, gerçekleri konuşun, yalanları artık terk edin." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nın yapımına ilişkin daha önce çekilen fotoğrafları paylaşan Akbaşoğlu, yapımının yüzde 12'ye yakını gerçekleşen, 160 bin dekar araziyi sulayacak, yıllık 160 milyon lira katma değer üretecek, Çankırı'nın kullanma suyunu da karşılayacak barajın kentin tarihinin en büyük barajı ve yatırımı olduğunu vurguladı.

- "Züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi"

Akbaşoğlu, "barajın, 'yok' demekle yok olmadığını" söyleyerek "Gözlerinizi kapatarak 'Güneş yok.' diyebilirsiniz ancak kendinizi kandırmış olursunuz. Milletimiz gerçekleri görüyor. Kılıçdaroğlu'nun gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Dili var, hakikati söylemiyor. Hep yalana kıvırıyor. Artık bu yalanlarınız yeter diyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kızlaryolu Barajı'nın olmadığını, hayali baraj olduğunu" söyleyerek maddi bir gerçekliği de inkar ettiğini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihni dağılmış, parçalanmış vaziyette. Bu kadar olmaz. Var olan bir şeyi inkar ediyor, 'Yok.' diyor. Yapılanları da inkar ediyor. 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış, son 18 yıllık AK Parti iktidarında bunu 28 bin 100 kilometreye getirmişiz. Buna ancak teşekkür edilir, bundan memnuniyet duyulur. Yalan, iftira, karalama ve kumpas siyasetiyle ne CHP'ye ne de millete ve devlete fayda gelmez. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık gibi rezillikleri örtmek, CHP içindeki diktatörlüğünün çatırdadığını görmek Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok daha hırçınlaştırıyor. Kılıçdaroğlu, züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi her tarafı yakıp yıkarak kendine göre şahsi hırslarını tatmin etmek istiyor."

- "Siz FETÖ'cü müsünüz?"

"CHP, bugün Atatürk'ten uzaklaşmak suretiyle FETÖ'yü ve Sorosçuları destekliyor. Onların güdümünde." şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu açıklamalara ne diyorsunuz? Siz FETÖ'cü müsünüz? FETÖ'yü mü destekliyorsunuz? Ciddi meselelerle ilgili hiçbir şekilde bir cümle sarf ettiğiniz yok. Yalnızca gayrisamimi, gayriciddi olarak yalan, iftira ve kumpaslarınızla Türkiye'yi meşgul ediyorsunuz. Türkiye'nin hızını kesmeye, Türkiye'ye çelme takmaya, yalnızca yıkım siyasetine odaklanıyorsunuz. Bütün bu hakikatler başta CHP seçmeni olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından net olarak görülüyor ve değerlendiriliyor. Aziz ve asil milletimiz bunun cevabını 2023'teki seçimlerde en güçlü şekilde verecektir."

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