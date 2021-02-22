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AK Parti'li Aydemir, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşıma ilişkin, "Sayın Zengin'in arkasında olduğumuzu, düşüncelerini bütünüyle sahiplendiğimizi, devlete iftira atma yaklaşımında bulunanları da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.

AK Parti'li Aydemir, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı
AA

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "iffet, ismet, temizlik sembolü" çok özel bir isim olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada "düşük" bir ismin Zengin'e yönelik ağza alınmayacak bir yakıştırma yaptığını ifade eden Aydemir, milletin ise Özlem Zengin'in arkasında durduğunu ve ona sahip çıktığını belirtti.

Aydemir, Zengin'in duruşunun, muhalefete karşı bilgi, birikiminin bazılarını çıldırttığını savunarak, karşılarında dişli bir rakip görenlerin iftiraya devam ettiğini dile getirdi.

Bu durumu kınadıklarını vurgulayan Aydemir, "Sayın Zengin'in arkasında olduğumuzu, düşüncelerini bütünüyle sahiplendiğimizi, devlete iftira atma yaklaşımında bulunanları da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özlem Zengin'in konuşmasında çıplak arama iddialarının mümkün olmadığını söylediğine işaret eden Aydemir, bu iddiaların devleti töhmet altında bırakabilmek için söylenen "lakırdıdan" ibaret olduğunu vurguladı.

Aydemir, devleti, özellikle terörle mücadeleyi kesintiye uğratmak için bir gayret içinde olanların bulunduğuna belirterek, "Bunların yüzündeki perdeyi aşağı çeken isimdir Özlem Zengin Hanımefendi. Onu buradan tebrik ediyoruz milletin dili, gözü kulağı olduğu için. Ona minnettarız milletin temsilcisi olarak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Berat Bey milletin yüreğindedir"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da milletin yüz akı bir isim olduğunu söyleyen Aydemir, "Genç yaşına rağmen donanımıyla birikimiyle, özellikle de yiğitçe duruşuyla Plan ve Bütçe Komisyonu zemininde muhalefeti susturan, dut yemiş bülbüle döndüren bir isimdir. Bunu her vesile, her yerde söyledik biz." dedi.

Merkez Bankası rezervleri dolayısıyla Berat Albayrak'a bir saldırı olduğunu ifade eden Aydemir, Albayrak'ın milli ve yerli olduğunu, IMF'ye kapıları kapattığını, bu yüzden hedef tahtasına koyulduğunu savundu.

Berat Albayrak'ın arkasında olduklarını aktaran Aydemir, "Şunu herkes bilsin; Berat Bey milletin yüreğindedir. Kim ne derse desin, kimin ne dedikodusu olursa olsun." ifadesini kullandı.

Aydemir, muhalefetin sadece yalan söylediğini, iftira attığını, dedikodu yaptığını, devleti töhmet altında bırakabilmek için terörize yapılara meşruiyet kazandıracak bir tarzı öne çıkardığını kaydetti.

İbrahim Aydemir, Erzurum'a yapılan tarımsal destekler hakkında da bilgi verdi.

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