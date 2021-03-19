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AK Parti'li Aydemir: "CHP'nin genetik kodlarında diktatörlük vardır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylemlerine tepki göstererek, "CHP'nin genetik kodlarında diktatörlük vardır. Despotluk, CHP'nin zemininde vardır. Rahmetli Atatürk'ten sonra anlayışın tamamı diktatörlük üzerinedir." dedi.

AK Parti'li Aydemir:
AA

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin ürettiği herhangi bir projenin bulunmadığını, bu açığı kapatmak adına da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "diktatör" kavramını kullandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her girdiği seçimde milletin kahir ekseninin desteğini aldığını, Cumhurbaşkanı'na diktatör demenin, diktatörlüğün dik alası olduğunu vurgulayan Aydemir, "CHP'nin genetik kodlarında diktatörlük vardır. Despotluk, CHP'nin zemininde vardır. Rahmetli Atatürk'ten sonra anlayışın tamamı diktatörlük üzerinedir. Kumaşlarında bu kavram var. Diktatör arayan şuraya bakacak; 10 defa seçime girmiş, hiçbirinde başarı elde edememiş ama hala yerinde duruyor. İşte o adamdır diktatör." diye konuştu.

Aydemir, 2018 seçiminde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce'nin ve CHP'den istifa eden milletvekillerinin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladığını belirterek, "Bu tespiti özellikle onlar yapıyor, biz de zaten görüyoruz. CHP'nin başına bir kasetle gelmiş, oturmuş ve her türlü başarısızlığa rağmen oradan ayrılmayan, etrafındakilerin de sahiplendiği bir yapı var. Öyleyse hem Sayın Bahçeli için hem Sayın Cumhurbaşkanımız için ifade edilen bu kavram bütünüyle onları ilzam eder, CHP'ye aittir, HDP'ye aittir." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklamalarıyla terbiyesizlik yaptığını ve edep sınırlarını aştığını" dile getiren Aydemir, Özel'in hayadan bihaber siyaset yaptığını kaydetti.

Aydemir, "Kayıtlara göre, dünyada milletimizi tarif eden en esaslı olgu 'Ahlaklı oluşudur' der. Bir kişide ahlak sıkıntısı varsa o bu millete mensubiyette problemli adamdır. CHP Grup Başkanvekili, bu anlamda problemli bir isimdir. Büyük küçük bilmeyen, töre, edep, haya bilmeyen bir isimdir. O yüzden de millet adına kınıyorum." ifadesini kullandı.

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