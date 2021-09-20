AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Çeviköz'e

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetenin manşetine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok net, açık bir biçimde yurtlardaki kapasiteye dönük açıklamalar yapıyor. Kira artışlarıyla ilgili en küçük, o anlamda ifadesi yokken, sanki kira artışları önemsizmiş gibi manşet yapıyorlar. Bunun adı, ahlaksızlıktır. Bu, gazetecilik değildir." diye konuştu.

Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." açıklamasını değerlendiren Aydemir, "Mavi Vatan kavramına karşı olduğunu söylüyor. Denizlerdeki hakkımızın gasbedilmesini açıkça savunuyor. Utanma yok, böyle bir siyaset olur mu? Ben sefir demiyorum, sefil diyorum ona. Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyaç olduğu ve HDP'nin meşru bir organ olarak görülebileceğine ilişkin açıklamasına Aydemir, "Bir defa bile, bu imansız, vicdansız, binlerce, on binlerce insanımızın katili, en başta da Kürt düşmanı PKK'yı kınamamış bir siyasi yapının, Kürt meselesini çözeceğini söyleyebilecek kadar dünyadan, Türkiye hakikatlerinden bihaber hal var." karşılığını verdi.