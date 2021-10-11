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AK Parti'li Aydemir: "HDP'ye kim kucak açarsa şehitlerin kanında parmağı var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP'ye kim kucak açarsa şehitlerin kanında parmağı olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydemir:
AA

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

HDP'nin PYD, PKK'nın ortağı durumunda olduğunu ifade eden Aydemir, "HDP ile siyaseten iş tutmak örtülü değil açık, aleni PKK ile iş tutmaktır. HDP açık açık 'PKK'yız', 'PYD'yiz' diyor. PYD bugün iki evladımızı bizden aldı. İki yiğidimiz şehit oldu. Öyleyse HDP'ye kim kucak açarsa, kim bunlarla sıcak münasebet kurarsa bu şehitlerin kanında onların da parmağı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulan yeni partilere işaret eden Aydemir, "Vefayı ıskalayan hiç kimse başarılı olamaz. Siz, sizi siz yapan, ona vesile olan insanı arkadan vurmaya çalışırsanız, Cenabıhak size tokadı atar, atacaktır." dedi.

Milletin, hakikati gördüğünü söyleyen Aydemir, "Göreceksiniz 2023'te bir daha bu milletin tokadını yiyeceksiniz. Bu şamar, dünyaya da bir zılgıt getirecek. Yürüdüğümüz şu yolda, Kızıl Elma diye koyduğumuz hedefte özel bir noktaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacağını belirten Aydemir, "Enflasyonla mücadeleyi, para politikalarını görüşeceğiz, konuşacağız. Buna göre atılan adımlar bizi nereye götürecek, bunları görmüş olacağız. Muhalefetin yaptığı gibi ezbere hiçbir işimiz yok bizim. Her işimiz bilimseldir, bilgiye dayanır." diye konuştu.

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