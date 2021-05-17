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AK Parti'li Aydemir: "İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail'in zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydemir:
AA

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek "Akrep niye ısırdı demeyeceksiniz, akrebin fıtratında var, ısırır. 'İsrail bunu niye yapıyor?' yapısında bunun var. Kan emmek, kan dökmek bu devletin yapısında var çünkü terörize bir zemini var bu devletin. Devlet derken bile irkiliyorum, utanıyorum." dedi.

Arap ülkelerinin tavrını da eleştiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O çocukların kanına girerken böylesine fütursuz davranmasının arkasında yatan temel sebeplerden birisi, İslam ülkelerinin, Müslüman ülkelerin, nüfusu Müslüman olup sözüm ona idarecilerde kendilerini Müslüman etiketiyle tarif ederken aslında tam da İsrail'in yelkenlerine rüzgar taşıyan ülkelerin maharetidir. Birleşik Arap Emirlikleri, gözü aydın olsun. Bu kadar Müslüman kanının dökülmesinde onların parmağı var. Onlarla beraber hareket eden kim varsa, -Arap ülkeleri için söylüyorum- hepsi bu katliamın ortağı olmuşlardır. Bir Müslüman olarak kınıyorum. Bunlar, İsrail'den zerre kadar farkı olmayan ülkelerdir. Orada yaşayan insanları söylemiyorum ama oraları yönetenler, İsrail ile beraber o Gazze'deki masum yavruların kanında parmağı olanlardır. 2 yaşındaki Muhammed'in kanında onların parmağı var. Bu katliamın baş sorumlusu onlardır, o Arap ülkeleridir. Onları telin ediyorum. Bir Müslüman olarak onlardan utandığımı, hicap duyduğumu burada kayıt altına alıyorum. Yazıklar olsun. Böyle bir rezalet olmaz."

Birleşmiş Milletlerin (BM),"İsrail ve Filistin anlamsız kan dökmeye son versin" açıklaması yaptığını anımsatan Aydemir, "Böyle bir açıklama olabilir mi? Filistin kimin kanını dökmüş? Siyonistleri cesaretlendiren BM gibi ucube bir yapının şu ifadeleridir, tarzıdır." dedi.

Aydemir, "İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır. Bütün dünya, sadece Müslümanlar değil; Hristiyanlar da kurtulacaktır. Şu siyonist yaklaşımdan ABD'de ehli vicdan Yahudiler de rahatsızlar. Onlar da bu işe tepki verdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu İsrail zulmünden o Yahudiler de kurtulmuş olacaklardır. İnsan hakları, çocuklar, kadınlar diyenler neredeler? İsrail kadınları, çocukları katlediyor. Hiç Türkiye'deki sanatçılardan yüksek perdeden ses veren duyuyor musunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim de projelerimiz var" dediğini kaydeden Aydemir, "Bunların bir numaralı projeleri, HDP'yi iktidara taşımak." ifadesini kullandı.

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