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AK Parti'li Aydemir, salgına rağmen ekonomide eşsiz mesafe alındığını söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ekonomide eşsiz mesafe alındığını belirtti.

AK Parti'li Aydemir, salgına rağmen ekonomide eşsiz mesafe alındığını söyledi
AA

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, büyüme rakamlarına dönük muhalefetin tahammülsüzlüğünün, rakamları abartılı bulmasının, toplumda muhalefete karşı ciddi bir tepki oluşturduğunu dile getirdi.

AK Parti olarak bugüne kadar afaki, zeminde yer bulamamış hiçbir kavramı kullanmadıklarını, hiçbir rakamı dillendirmediklerini, mütevazı ifadelerle toplumun karşısına çıktıklarını söyleyen Aydemir, "Toplumda, kullandığımız kavramlara karşı bir ilgi var." dedi.

Aydemir, Türkiye'de geçen yıl 800 bine yakın otomobil ve ticari araç, 1 milyon 500 bine yakın tablet, 1 milyona yakın bilgisayar, 11 milyon cep telefonu, 3 milyona yakın televizyon, 8 milyon beyaz eşya satıldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bunlar büyüyen bir ülkeye ait rakamlardır. Pandemiye rağmen ekonomide aldığımız mesafe, eşsiz bir mesafedir. Pandemiye rağmen böylesine bir ivmeyi yakalamışız. Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir. Buna yönelik çalışmalar var. Meclis zemininde de bunun için kanuni düzenlemeler yapılıyor. İktidara geldiğimizden beri insanlarımızın hayat kalitesini hep artırdık. İnsanlar daha fazlasını istiyor, bunun için de gayret ediyoruz."

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