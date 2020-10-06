AK Parti'li Berdibek, Meclis'te Bingöl balını tanıttı

AA

Berdibek, Meclis'te partisinin Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile düzenlediği basın toplantısında, bağışıklık sistemine en iyi gelen besin kaynaklarından birisinin de bal olduğunu söyledi.

Bingöl dağlarındaki çiçek ve gevenlerden elde edilen balın dünyada bir marka haline geldiğini belirten Berdibek, pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal tüketiminin önemini vurguladı. Berdibek, Meclis çalışmalarına devam edecek milletvekillerinin de sağlıklı olmasını istediklerini ifade ederek, bunun için balı tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Berdibek, "Binbir çiçeğin olduğu Bingöl Karlıova dağlarında, Metan ve Genç bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen bal yarışmalarında Bingöl balı her zaman ikinci ya da birinci olmuştur. Şehrimiz bu konuda da ciddi anlamda bir kalite sunmuştur." dedi.

Gazetecilere ve Meclis çalışanlarına Bingöl balı ikram eden AK Parti'li Berdibek, yaklaşık 3 ton balı Meclis'te milletvekillerine ve çalışanlara dağıtacaklarını kaydetti.