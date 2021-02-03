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AK Parti'li Çam, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Onlar burada oldukları sürece Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak. Buradan HDP'ye de onların yandaşlığını yapan diğer partilere de sesleniyoruz eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin babaların haykırışlarına kulak verin." dedi.

AK Parti'li Çam, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 520'nci gününde devam ediyor.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Çam, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve bir grup partili kadın ile evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ziyarette HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Çam'a çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, 520 gündür devam ettikleri eyleme HDP'nin kayıtsız kaldığını ifade etti.

Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ve Türk bayrağı bulunan aileler, "Anneler burada, HDP nerede?" şeklinde slogan attı.

- "Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak"

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları Kongresi münasebetiyle ilde bulunduklarını belirterek, Diyarbakır'da evlatları için oturma eylemi yapan anne ve babaları da ziyaret ettiklerini söyledi.

"5,5 milyon üyesi olan kadın kolları olarak her daim anne ve babaların yanındayız." diyen Çam, gönüllerinin ailelerin yanında olduğunu bildirdi.

Çam, aileleri dinlediğini, onların mücadelesinin kendilerine, Türkiye'nin yarınlarına güç verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar burada oldukları sürece Allah'ın izniyle bir tane evlat daha dağa çıkarılmayacak. Buradan HDP'ye de onların yandaşlığını yapan diğer partilere de sesleniyoruz. Eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin babaların haykırışlarına kulak verin. Bir ağabeyimiz çocuğunun mesajını gösterdi. Benim de evlatlarım, torunum var. Sözün bittiği yerdir. 'Baba beni kurtar.' diye evladı mesaj atmış babasına. Bu çocuklar kapılarının önünde oyun oynarken askere giderken askerden tahliye edildiğinde evine dönerken alınmış. Buradan sesleniyoruz. Mecliste de seslendik. Diyarbakır Milletvekilimiz Oya Eronat da burada. Mecliste her PKK'ya söylediği lafta HDP'den, CHP'den ses geliyor. Evlatlarımız bizim evlatlarımız, ülkemizin evlatları."

- "Bu bir siyasi mesele değil, evlat mücadelesidir"

Ailelerin hem çocuklarına hem de devletin bayrağına sahip çıkmak için burada olduğuna işaret eden Çam, "Burada bir ağabeyimiz, 'Bu bayrak bizim bayrağımızdır, bu devlet bizim devletimizdir. Bunlar bizim temsilcimiz asla olamaz.' dedi. Allah onlardan razı olsun. Biz de ömrümüz el verdikçe Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın izinde giderek, devletimize ve milletimize, buradaki analara, babalara sahip çıkacağız." diye konuştu.

"Buradan zafer işareti yapanlar hezimete uğrayacak. Bir gün görecekler ki buradaki anne ve babalar Diyarbakır anneleri, onlardan cesaret alan Şırnak annelerinin zaferi olacak. Bu zafer işaretini buradaki analarımız yapacak. Evlatlarına kavuştukları gün bayram edeceğiz." ifadelerini kullanan Çam, ailelerin yanında olduklarını aktardı.

Çam, "Allah güçlerine güç katsın. Allah hepinizden razı olsun. Bu bir siyasi mesele değil, evlat mücadelesidir. Evlatlarına sahip çıkan ana ve babaların yanındayız. Allah devletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Bakanlarımızla, İçişleri Bakanımızla, Hükümetimizle ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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